Çalımbay'dan ayrılık açıklaması!

Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin son 2 haftasında takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu ancak aldıkları sonuçtan dolayı mutlu olmadığını söyledi.



İki karşılaşmada da çok sayıda gol pozisyonu ürettiklerini ifade eden Çalımbay, "Özellikle son maçta kaçırdığımız gollerden memnun değiliz, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu ama kimse 'bu takım için mücadele etmedi.' diyemez. Takımın böyle maçlarda biraz daha hırslı, istekli olmamız gerekiyor. Bu tarz maçlar riskli ve dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



"Bizim elimizi, kolumuzu bağlayan sakatlıklar"



Çalımbay, sakatlıklar konusunda sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bizim elimizi, kolumuzu bağlayan sakatlıklar. Bu maçların sonuçlarında etkili oldu. Benim sıkıntım sadece bu değil. Buraya geldiğimden beri bir sürü sıkıntılar içinde çalışıyorum. Onu şimdi açmamıza gerek yok, zamanı gelince konuşulur. Şu anda Onur'un sol dizinden sakatlığı var, 2-3 hafta sonra çalışmalara başlar. Castillo, ülkesine gitti bir türlü iyileşmiyor. Önümüzdeki haftadan sonra ancak çalışmalara başlayabilir."



Tek kas sakatlığının ise Uğur'da olduğunu aktaran Çalımbay, şöyle devam etti:



"O da önümüzdeki hafta antrenmanlara başlıyor. Kamil Ahmet, bir pozisyonda yanlış girmesinden dolayı iç yan bağlarında problem oldu, sezonu kapadı. Burak'ın her zamanki ağrıları var. Bugün MR'ı çekilecek, oynamama riski olabilir. Abdülkadir'in sakatlığı daha çok sertliklere bağlı oluyor. Bir gün alt, bir gün üst adalesinde. Sezon bitince check-up yapılması gerekiyor. Vücudunda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz. Belki vücudunda eksiklikten dolayı ağrıları oluyor. Antalyaspor maçı öncesi belki de 10 oyuncudan faydalanamayacağız."



"Her şeye rağmen kalan 4 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor"



Çalımbay, ligde son 4 haftanın kaldığını anımsatarak, "Her şeye rağmen kalan 4 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Herkesin kenetlenmesi, takıma sonuna kadar destek olması gerekiyor. Kenetlenirsek korkulacak bir şey yok, kenetlenmezsek var. Kalan 4 maçtan alnımızın akıyla çıkarak işimizi bitirmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarına katılma konusunda her şey bize bağlı. Kimsenin elinde değil. Bana göre en önemli maç Antalyaspor maçı. Kazandığımız takdirde şansımız çok yüksek olacak." şeklinde konuştu.



Teknik direktör Çalımbay, Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda görev verdiği genç kaleci Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olacağını ve öğrencisine güvendiğini ifade etti.



"Sahanın dışındaki olaylar yabancıları özellikle etkiliyor"



Deneyimli teknik adam, yönetim değişikliği sonrası ekonomik konulardaki söylentilerin futbolcuları etkileyip etkilemediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Oyuncuları yüzde yüz etkiliyor, 'etkilemedi' demek doğru değil. Biz de onlar etkilenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetim geldi. Basında açıklamaları sadece bizler değil, yabancı arkadaşlar da görüyor. Yönetimin değişik şeyler düşündüğü ortada. Başkanımız göreve başladığında 'birinci düşüncemiz ekonomi' dedi. Bunlar futbolculara yansıyor. Sahanın dışındaki olaylar yabancıları özellikle etkiliyor. Yabancılar buraya para kazanmak için geliyorlar. O açıdan 'etkilenmedi' demek yanlış oluyor. Onun için biz de onları motive etmeye çalışıyoruz."

"Benim mukavelem sezon sonu bitiyor"



Gelecek sezon bordo-mavili takımda olup olmayacağı ve basında adı geçen bazı teknik direktörler konusunda ise Çalımbay, şunları kaydetti:



"Benim mukavelem sezon sonu bitiyor. Futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış, mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Yapılması gereken bir şey. Böyle bir süreci geçmek için bunları ben normal karşılıyorum. Bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet ağabeyin, başka arkadaşların ismi çıkıyor bu da gayet normal."



Rıza Çalımbay, mukavelesinin sezon sonunda biteceğini yineleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Benim tek amacım, kalan 4 maçı bitirmek, başka bir düşüncem yok. Ondan sonra oturulur konuşulur. Ama benim tek istediğim şey 4 maçta herkesin biraz daha takımla ilgilenmesi ve 4 maçı alnımızın akıyla bitirmemiz. Benim bu konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Ben bir açıklama yaptığım zaman ters olur. Antrenörlerle görüşülebilir. Özkan hoca ile dün konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca birlikte gerçekleştirdik. Takımı, oyuncuları, her şeyi konuştuk ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyorlar. Ben bu konuda bir açıklama yapmam. Benim seneye burada mukavelem yok. Ben bu konuda konuşmuyorum."





