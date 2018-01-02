Rıza Çalımbay o ismi istedi!

Trabzonspor'da devam eden transfer çalışmaları kapsamında stoper ve sol bek mevkii için yapılan görüşmeler ön plana çıktı. Ancak teknik direktör Rıza Çalımbay, gol yollarında etkili olabilecek bir kanat oyuncusunun alınması gerektiğini Başkan Muharrem Usta'ya iletti. İlk hedef olarak da Osmanlıspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Umar Aminu'nun gündeme alınmasını isteyen 54 yaşındaki teknik adam, genç oyuncunun takıma ciddi katkı yapabileceğini belirtti. Osmanlıspor'un resmi teklif gelmesi durumunda ise Aminu için çok yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği ve bu nedenle takas formülünün de masaya yatırılacağı ifade edildi.

Bu sezon 18 maçta forma giyen Aminu, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Bordo-mavili takımın gündemine daha önce de gelen Aminu için bu kez kararlı olan yönetim, başkent ekibi ile kısa sürede masaya oturacak.

SAMSUN ELİNDEN KAÇIRDI

Türkiye'de ilk kez PTT 1. Lig'de Samsunspor forması giyen Umar alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuş ve serbest kalmıştı. Aminu'yu daha sonra Ankara ekibi Osmanlıspor kadrosuna katmıştı. Nijeryalı genç futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)