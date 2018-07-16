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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.07.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "Bu sene üst sıralara oynamak istiyoruz"

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Rıza Çalımbay: "Bu sene üst sıralara oynamak istiyoruz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bolu Gerede’de yapılan birinci etap kampında oyuncuların performanslarından memnun kaldığını belirterek, amaçlarının bu sene üst sıralara oynamak olduğunu söyledi.

Kampı değerlendiren Çalımbay, "Her şeyden önce çok güzel bir yerde kamp yaptık. Ortam son derece iyiydi ve otelde tek takım olmamız bizim için büyük avantajdı. Bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Bütün arkadaşlarımızın çalışma isteği, arzusu mükemmeldi. Genç arkadaşlarımız da dahil olmak üzere herkes iyi çalıştı. Bir tane de hazırlık maçı yaptık. O da istediğimiz şekilde bitti. Ama sonuçtan ziyade arkadaşlarımızın yapacağı işler çok önemliydi. Güzel işler yaptılar" dedi.

"OYUNCULARIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Kadroda bulunan tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu ancak bazı oyuncuların Hollanda kampına götürülmeyeceğini ifade eden Çalımbay, "Hollanda’da yapacağımız ikinci kampa geniş bir kadro ile gitmemiz mümkün değil. Çünkü transferler de dahil olacak. Bazı arkadaşlarımızın da maç oynaması gerekiyor. Bu nedenle genç arkadaşlarımızdan bazılarını kiralık olarak göndereceğiz ve pilot takımımız Anadolu Selçukspor’da oynatacağız. Dediğim gibi mükemmel bir ortamda kamp yaptık. Buradaki sıkıntılarımızdan biri sakat olan arkadaşlarımız var. Onların zaman zaman aksaklıkları oldu. İnşallah onlarda en kısa sürede aramıza katılacaklardır" diye konuştu.

"TRANSFERLERİ HOLLANDA KAMPINA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Yapılacak olan transferlerin Hollanda kampına yetişmesi kendilerini için büyük bir avantaj olacağının da altını çizen Çalımbay, "Transferlerimizi yurt dışında yapacağımız kampa yetiştirmemiz bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Kadro yapımız ve takım iskeletimiz çok iyi. Transferlerimizle daha da güçlenmiş olacağız. Geçen sezon hakikaten çok sıkıntılı bir sezon geçirilmiş. Önemli oyuncuların sakat olması da takımı bir hayli etkilemiş. Onun için aynı sıkıntıları yaşamamak ve taraftarlarımızı üzmemek adına ikinci etap çalışmalarımıza hazır bir şekilde başlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"3-4 TANE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAĞIZ"

Hollanda kampında 3-4 hazırlık maçı yapılacağını ifade eden Rıza Çalımbay, "Bu maçlarda tabi ki de sonuç önemli değil. Orada önemli olan bizim oynatmak istediğimiz, futbolcu arkadaşlarımızdan istediğimiz şeyleri yapmaları. Onların da yapacaklarına inanıyorum. Gerçekten burada tüm oyuncular dört dörtlük çalıştılar. Dolu dolu bir kamp dönemi geçirdik. Amacımız Atiker Konyaspor’u çok çok iyi yerlere getirmek. Geçen sene yaşananlardan dolayı ligi 15’nci sırada bitiren takım vardı. Bunu bu sene yaşatmamak ve yukarılara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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