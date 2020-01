Rıza Çalımbay: "Alper Potuk eski öğrencim, tabii ki isterim ama..."

Lider Sivasspor, Antalya'da ikinci yarıya hazırlanıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Misli TV'de Mutlu Ulusoy'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kamp dönemi nasıl gidiyor?



"Devre arası kısa sürüyor. Kısa dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Antalya kamp için ideal bir yer, çalışma açısından iyi. Motivasyon da tam olmak zorunda, ligi iyi bir yerde bitirdik. Bu devre arasını da iyi bir şekilde değerlendirmek zorundayız. İkinci yarıya da daha iyi şekilde girmeliyiz."

Transfer çalışmaları ne durumda? Alper Potuk'un ismi geçiyor...



"Kadromuzdan memnunum. Mutlaka geniş bir kadromuz olmalı. Artık Türkiye Kupası da var, orada da ilerlemek istiyoruz. Kesinlikle 2-3 tane oyuncu almak istiyoruz. Alacağımız isimler takımı bozmamalı, kimyayı bozmamalı ve yüksek maliyetli olmamalı.



Alper Potuk eski öğrencim. Gerçekten öyle bir şey olsa, tabii ki isterim ama Fenerbahçe ile devam ediyor. Onlar bırakacaklarını söylemediler, o yüzden o yönde bir çalışmamız yok."



İkinci yarının ilk karşılaşması Beşiktaş ile... O maçı düşünüyor musunuz?



"Öncelikle bir kupa maçımız var. Yeni Malatyaspor maçı. İlk önce onu düşünüyoruz. Sonra Beşiktaş maçını düşüneceğiz. Beşiktaş sahasında 11 değil 12 kişi ile oynuyor. Taraftarı çok etkili. Bizim çok zorlanacağımız, kolay geçmeyecek bir maç gibi duruyor."



"Atom Karınca" diyebileceğiniz, kendinizi gördüğünüz bir Türk futbolcu var mı?



"Benim vaktinde yaptığım değişik bir görevdi. Fizik gücü kuvvetli biriydim. Her mevkiide oynardım. Sağ bek, ön libero, orta alanın her yerinde... Bizim Hakan Arslan var mesela, takımın jokeri gibi."

Sivasspor, yönettiğiniz takımlardan farklı mı? Burada neler oldu, daha önce nasıldı?



"Sivasspor'da sezon başı başladık, kendi hazırlığımızı yaptık. Az bir kadro ile başladık ama sonra iyi bir kadro ile yolumuza devam ettik. Antalyaspor'da mesela 2 puanı vardı takımı aldığımda ve son sıradaydı. O takımı alıp ilk 5'e getirmek zor bir durumdu. Hatta Avrupa kupalarına gidiyorduk, son anda gidemedik."

Hakkınızın teslim edilmediğini düşündüğünüz zamanlar oldu mu?



"Hakkınızı tam alamıyorsunuz. Başarınızı insanlar görmezden geliyor. Anadolu kulübündeyseniz görmezler zaten. Türk futbolunda her zaman 3 büyükler, 4 büyükler konuşulur. Ama ben, benden istenileni çok iyi biliyor ve mutlaka üzerinde bitiriyorum."



VAR uygulaması ve hakemlerimiz hakkında neler düşünüyorsunuz?



"VAR iyi bir uygulama. İyi şekilde kullanırsak çok faydası var. VAR, hakemler için büyük bir kolaylık. Maalesef zaman zaman hatalar olabiliyor."



Milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsunuz?



"Tekrar iyi bir hava yakaladık. İzlanda ile çekişiriz gözüküyorduk, gruptan çıkmamız normaldi, iyi de oldu. Avrupa Şampiyonası'nda daha dikkatli olmak lazım, Şenol Hoca da tedbirini alacaktır. Yakaladığımız havayı orada da devam ettirmeliyiz."



Sivasspor şampiyon olacak mı? "Kaldığımız yerden yeniden" sloganı da vardı...



"Destek mükemmel. Taraftar, yönetim, vali... Şampiyonluk kolay değil, avantajımız var ama ikinci yarıya çok iyi başlamamız gerekiyor. İlk yarıdaki oyunun kesinlikle üstüne çıkmalıyız. Puan farkı çok değil, herkes birbirini yakalayabilir. avantajımız küçük de olsa en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor, o zaman belki istediğimiz yere gelebiliriz.



Biz bu noktaya şansa gelmedik. Gerçekten bütün maçlarımızı çok iyi oynadık. Her maçımızda gol attık, kendi sahamızda olsun, deplasmanda olsun çok iyi oynadık. Kapanalım, 1 puan alalım demedik, her maç galibiyete oynadık. Başarılı olmak için de zaten bu şekilde oynamalıydık."

