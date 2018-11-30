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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.11.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

River Plate ve Boca Juniors'tan ortak karar! 'İstemiyoruz'

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River Plate ve Boca Juniors'tan ortak karar! 'İstemiyoruz'

Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanşının, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına River Plate ve Boca Juniors kulüpleri itiraz etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Disiplin Kurulu'nun resmi olarak açıkladığı Libertadores Kupası finali rövanşının 9 Aralık'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına, maçta karşılaşacak kulüplerden sert tepki geldi.

Normal şartlarda finalin rövanşına ev sahipliği yapması gereken River Plate Kulübünün yazılı açıklamasında, Disiplin Kurulu'nun maçı Santiago Bernabeu Stadı'na alma kararına ve 400 bin dolar para ile iki resmi maçı seyircisiz oynama cezalarına karşı yasal itirazların yapılacağı bildirildi.

Boca Juniors Kulübü de resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, CONMEBOL'u "kurallara aykırı hareket etmekle" suçlayarak, karara karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne kadar tüm yasal itirazların yapılacağını duyurdu.

Ayrıca Arjantin futbolunun sembol isimlerinden eski Arjantin Milli Takım Kaptanı ve eski Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona da CONMEBOL için "futbolun kanayan yarası" ifadesini kullandı. La Red radyosuna konuşan Maradona, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'i hedef alarak "Güvenliği sağlayın, maçı burada oynatın. Ne yani, ben ailemi bir Boca-River maçını izlemek için Madrid'e mi götüreceğim? Ne kadar para tutar biliyor musun? Bir de sonra para yok derler. Dominguez bulunduğu yere layık değil, bana onun dünya futbolundan konuşacağını söylemeyin." değerlendirmesinde bulundu.

BERNABEU, 4 BÜYÜK FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPAN İLK STAT OLACAK

İtirazlardan herhangi bir sonuç alınmazsa 9 Aralık'ta Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak final rövanşı, bazı ilkleri de beraberinde getirecek.

Libertadores Kupası finali, tarihinde ilk defa Güney Amerika'nın dışında yapılacak, Santiago Bernabeu Stadı da futbol dünyasında 4 büyük finale ev sahipliği yapan ilk stat olacak.

Bernabeu, daha önce bir Dünya Kupası finali (1982), bir Avrupa Kupası finali (1964), 4 kez de Avrupa Şampiyonlar Ligi finaline (1957, 1969, 1980, 2010) ev sahipliği yapmıştı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda bugüne kadar River Plate 5, Boca Juniors ise 1 kez maç yaptı.

Diğer yandan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, final maçının güvenliğini garanti etti. İspanyol basını da, polisin her iki takımın taraftarlarına karşı Madrid kentinde geniş güvenlik önlemleri almak için alarma geçtiğini yazdı.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Boca Juniors 2-2 River Plate (MAÇ ÖZET)Libertadores Kupası finali ilk ayağında, Boca Juniors ile River Plate 2-2 berabere kaldı. River Plate, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladıÇift maç usulündeki finalin ilk ayağı, başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı. Ev sahibi ekipten Abila'nın 33. dakikadaki golüne, River Plate 2 dakika sonra Pratto ile yanıt verdi. Boca Juniors, Benedetto 45+1'inci dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. River Plate, Izquierdoz'un 61. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi. River Plate'in sahasındaki rövanş maçı, 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
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