Rıdvan Dilmen isyan etti! "Gıcık mısınız F.Bahçe'ye?"
F.Bahçe'nin deplasmanda Evkur Malatyaspor karşısında aldığı 2-0'lık net galibiyetten sonra Rıdvan Dilmenn NTV Spor'da bilet fiyatlarına olan öfkesini dile getirdi
Fenerbahçe, Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından NTV Spor'da müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, özellikle Yeni Malatyaspor kulübünün Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı tribünün bilet fiyatlarının 130 lira yapılmasına canlı yayında büyük tepki gösterdi.
"GICIK MISINIZ FENERBAHÇE'YE?"
Fenerbahçe maça gidiyor 130 lira bilet fiyatı. Rakipleri gidiyor 7.5 lira. Gıcık mısınız adamlara? Rahatsızlığınız ne Fenerbahçe'den. Maç başlıyor Aziz Yıldırım ve şike sözleri. Fenerbahçe'nin kendi yönetimiyle ilgili handikapları var zaten dışarıdan. Malatya'nın ilçesinden maça giden 3 adam 700-800 liraya para vermesi lazım. Problemin ne Fenerbahçe ile? Niye 130 lira. Federasyonun yetkisi var bu işleri ciddiye alması lazım. 7.5 lira ile 130 lira arasındaki farka bakar mısınz. Probleminiz mi var Fenerbahçe ile! Camianın da kenetlenmesi lazım artık.
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