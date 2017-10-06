Rıdvan Dilmen bombaladı! Lucescu...

Rıdvan Dilmen, İzlanda faciası sonrasında Lucescu'yu ağır bir dille eleştirdi. İşte o sözler:

Ben açıkçası TFF'yi milli takımlar seviyesi için eleştirmem. Gidemeyebilrisiniz, madi,manevi imkanları sağlamış olabilirler. zamanlamalar çok önemlidir. 2005 yılından itibaren 2017'ye kadar sezon sezon yabancı kurallarında garip garip şeyler oluyor. Önemli olan yerlilerimizi biz nasıl hareketlendireceğiz. Ben Yıldırım beyi adalet ve şafaflık konusunda eleştiriyorum.

Fatih Terim Türk futbolunu dizayn etmek için geldi. Ben sadece yarışırım diyen bir hoca geldi Lucescu... Fatih Terim'in futbol direktörlüğü yapacağı olanaklar var mıydı o tartışılır. Olmadı, yapamadı, yaptırılmadı tartışılır. 4 maç için gelmiş bir teknik direktör...

Lucescu ile biz 3. maçımıza çıktık. 3 maçta 2 kez rakipler üzerine demeç verdi. Ben sıkıldım Ukrayna takımını dinlemekten. Yarmolenko, Konoplyanka ve Stepanenko'yu dinlemekten sıkıldım. İyi de bende kim var? Emre Belözoğlu, Nuri ve Tolga... Daha canlı oyuncuyu oynat. Ukrayna iyi bir takım ama sıkıntı ne? Beni tanımıyor. Bizi paramparça yaptı 3'ü. İzlanda organizasyonu iyi olan bir takım. Lucescu şöyle diyor. 1 aydır Riva'dayım. Hep rakibi çalıştım diyor. Biz hep rakibi düşündük birinde 2 yedik, diğerinden 3 yedik. Kendimizi düşündüğümüzde Hırvatistan'ı yendik.

Dilmen'in 45 dakika sonundaki görüşleri ise şu şekildeydi:

'POZİSYONUMUZ YOK'

Mutlaka ikinci yarı hamle olacaktır. Oynanan oyuna göre 2-0 çok kötü değil. Pozisyonumuz yok, onların ceza sahasında 5-6 tane vuramadıkları topları var. Ukrayna maçında da çok kötü oynamıştık ama Hırvatistan karşısında çok ofansif çıkarak kazanmıştık.

'BİR GOL ATARSAK...'

İzlanda dünyanın her yerinde aynı oyunu oynayan bir takım. Maç maç gidiyorlar ve çok saygı duyulması gereken bir takım. Uzun oyuncularla kafa toplarıyla etkili oluyorlar. Attıkları ilk golde onların en çok kafa vuran oyuncusuyla Nuri kafa topuna çıkıyor. Yine de bir gol atarsak maç dönebilir. Gol attığımız taktirde baskı altına girecekler. Bu tarz geri dönüşler bizim karakterimizde de var. Rakibin bir tane silahı var. Uzun top yapıp rakip sahada etkili olmak. Korner, taç ve kaleciden gelen uzun toplarla etkili oluyorlar.

"Kanatsız oynayan bir milli takım var. Cenk kanatta başladı sonra Burak'la pişti oldu. Arda da içe kaydı. 2. yarı çift forvetle çıkacaksan kanatların da olmalı. Bırak 3-0 yenilirsen yenil ama bir hamle yap" yorumunda bulundu.