Resmi açıklama geldi! Lazar Markovic, Fulham'dan ayrıldı...
İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile resmen yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Markovic'in yanı sıra Ryan Babel, Elijah Adebayo, Robert Atkinson, Aron Davies, Jose Garrido, Christopher Kelly, Scott Armsworth ve Showkat Tahir'in takımdan ayrılacağı duyuruldu.
Ayrıca, oyuncalara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi.
Ligi 26 puanla 19. sırada bitiren ve bir alt lige düşen Fulham'da Markovic, sadece 1 resmi maçta forma şansı bulabilmişti.
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