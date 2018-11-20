Resmen açıklandı! Ryan Babel...
Beşiktaş A Takım Yardımcısı Berkay Türkmen, Babel, Oğuzhan ve Ljajic hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
"Ljajic işini çok iyi yapıyor. Burada olmasından dolayı mutluyuz. Tabii ki Talisca çok iyi bir oyuncuydu ve 10 numaranın bir ağırlığı vardı. Ljajic içinde zamana ihtiyaç var.
Babel'in sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Şimdilik sözleşmesinin yenilenme olasığılı hakkında bilgim yok. Bu nedenle sezon sonnda kulüpten ayrılabilir.
Oğuzhan Özyakup sözleşmesi ise yeni yeniledi."
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