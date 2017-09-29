Reklamın kralına imza attı! Beşiktaş...

Adı bir ara Beşiktaş'la anılan Diego Costa'nın sosyal medya hesabına 4 milyona yakın 'Come to Beşiktaş' mesajı atan siyah-beyazlı futbolseverler, yeni bir akımın da başlamasına neden oldu.
Pepe, transfer teklifini kabul etmesinde kendisine gönderilen bu mesajın etkisine vurgu yaparken, aynı çağrı Medel ve Lens gibi isimlerin transferinde de gündeme geldi.
Quaresma ve Pepe, kendi özel canlı yayınlarında artık slogan haline gelen sözlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.
MİLYONLARA ULAŞTI
Son olarak, dünyanın en büyük futbol yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadaki canlı yayında taraftarların isteği üzerine, "Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı…
Slogan yayın sırasında yaklaşık 12 milyon kişiye ulaştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkış, Ronaldo'nun canlı yayınıyla birleşince, Beşiktaş dünya çapında bir reklam yapmış oldu. (Sabah)