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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.11.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Recep Uçar: Yarın Braga karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz

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Recep Uçar: Yarın Braga karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4’üncü hafta maçında yarın Braga ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar ile futbolculardan Enzo Roco mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta gribal enfeksiyon nedeniyle Portekiz'e gidemeyen teknik direktör Abdullah Avcı yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Recep Uçar, “Grupta geride kalan maçlarda kazanmaya yakın taraf olsak da arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bir takım şanssızlıklar yaşadık. Grupta kalan üç maçı da kazanarak şansımızı son dakikaya kadar sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz, şu anda kendi liginde istediği seviyede olmasa da Avrupa tecrübesi yüksek bir takım. Hücumda ve savunmada planları var. Yarınki maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Genç futbolcularımıza yarınki maçta şans verebiliriz, neden olmasın? Teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın şu an burada olamaması bizim için bir eksiklik. Yarın takımın başında olması hepimizi memnun eder. Sakatlıkları bulunan oyuncularımızı sağlık ekibimizle fikir alışverişinde bulunarak buraya getirmedik" dedi.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Roco ise "Beşiktaş formasını giydiğimiz her maç bizim için önemlidir. UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar iyi sonuçlar alamadık. Yarın üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Galatasaray maçı bizim için çok önemliydi. O maçta aldığımız galibiyet bize ivme kazandırdı. O maçta kadroda yer almak benim adıma da çok güzeldi. Geniş bir oyuncu kadromuz var. Bütün oyuncular oynamayı hak ediyor. Takımdaki tüm oyuncular, Beşiktaş formasının sorumluluğunun farkında" diye konuştu.

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