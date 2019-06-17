Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu
İspanyol devi Real Madrid, Santos'un 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rodrygo Goes'i transfer ettiğini açıkladı.
Eflatun-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya ekibi Santos'ta forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rodrygo Goes'in transferi açıklandı.
İspanyol ekibinin Rodrygo transferi için kulubüne 45 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.
Yeni transfer Rodrygo için 18 Haziran Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda bir tören düzenlenecek.
Real Madrid Goes'ten önce Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard ve Ferland Mendy'i kadrosuna katmıştı.
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İşte Real Madrid'in yeni transferi...
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