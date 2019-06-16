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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Görkem ÇOKSEZEN
16.06.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıkladı

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Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıkladı

Dünya yıldızı futbolcu Paul Pogba'nın Kırmızı Şeytanlar'daki serüveni sona eriyor.

Manchester United tarihinin en pahalı transferi olan Paul Pogba, kulüpten ayrılmak istediğini resmen açıkladı.

Tokyo'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız yıldız, "Konuşacak ve düşünecek çok şey var. Üç yıldır Manchester United'dayım ve benim açımdan bakıldığında burada iyi şeyler yaptım. Herkes gibi iyi anlarım da oldu kötüleri de." diye konuştu.

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Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Pogba, "Bence başka bir yerde yeni bir maceraya açılmak için iyi bir zamandayız. Bunun üzerinde düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Paul Pogba, altyapısında yetiştiği Manchester United'a 2016 Ağustos ayında 105 milyon Euro'ya transfer oldu.

26 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in radarında olduğu biliniyor.

Pogba Manchester United'dan önce Juventus forması giymişti...

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