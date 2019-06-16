Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıkladı
Dünya yıldızı futbolcu Paul Pogba'nın Kırmızı Şeytanlar'daki serüveni sona eriyor.
Manchester United tarihinin en pahalı transferi olan Paul Pogba, kulüpten ayrılmak istediğini resmen açıkladı.
Tokyo'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız yıldız, "Konuşacak ve düşünecek çok şey var. Üç yıldır Manchester United'dayım ve benim açımdan bakıldığında burada iyi şeyler yaptım. Herkes gibi iyi anlarım da oldu kötüleri de." diye konuştu.
Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Pogba, "Bence başka bir yerde yeni bir maceraya açılmak için iyi bir zamandayız. Bunun üzerinde düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Paul Pogba, altyapısında yetiştiği Manchester United'a 2016 Ağustos ayında 105 milyon Euro'ya transfer oldu.
26 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in radarında olduğu biliniyor.
Pogba Manchester United'dan önce Juventus forması giymişti...
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