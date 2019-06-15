Real Madrid'den rekor! 9 günde...
Real Madrid, 9 günde 5 transfere 303 milyon Euro harcayarak, rekor kırdı!
İspanyol devi Frankfurt’tan Luka Jovic’e 60 milyon Euro, Chelsea’den Eden Hazard’a 100 milyon Euro, Santos’tan Rodrygo Goes’a 45 milyon Euro, Porto’dan Eden Militao’ya 50 milyon Euro ve Lyon’dan Ferland Mendy’ye de 48 milyon Euro harcayarak, toplamda kazasından 303 milyon Euro çıkardı. Paris Saint Germain 2017-18’de 283 milyon Euro, Juventus da 2018-2019’da 256.9 milyon Euro harcamıştı.
YILDIZLAR SIRADA
Daha transfer yapması beklenen Real’in harcamasını da haliyle artması bekleniyor. Ki Paul Pogba, Kylian Mbappe, Neymar ve Sadio Mane’nin adının da anıldığı Real Madrid, dün Japonya’nın Messi’si olarak bilinen Kubo’yu da renklerine bağladı ama bu transferin bedeli açıklanmadı. Barcelona, Kubo’yu 2014 yılında almış ancak yaş sınırından ötürü transfer gerçekleşmemişti.
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