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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.01.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Real Madrid'de ligdeki kötü gidişe rağmen gençlere güven tam!

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Real Madrid'de ligdeki kötü gidişe rağmen gençlere güven tam!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, kadrosunda yer alan yetenekli genç oyuncularla geleceğe umutla bakıyor.

Son yıllarda transfer politikasında değişikliğe giderek kendini ispatlamış yıldız oyuncular yerine genç yeteneklere ve altyapıya yönelen Real Madrid, bu sezon ligde 5. sırada yer alarak beklentilerin altında kalmasına rağmen kadrosunu gençleştirmeye devam ediyor.

Devre arasında İngiltere temsilcisi Manchester City'nin altyapısından 19 yaşındaki İspanyol Brahim Diaz'i 17 milyon avro ve kişisel performansa bağlı olarak fazladan 7 milyon avro karşılığında renklerine bağlayan Madrid ekibi, genç oyuncular için büyük harcamalar yapmaktan çekinmiyor.

Real Madrid, İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen ve geleceğin en önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Diaz'ın yanı sıra son yıllarda birçok genç oyuncuyu kadrosuna monte etti.

- Geleceğin yıldızı Vinicius Junior

Bonservisini henüz 16 yaşındayken 35 milyon avro karşılığında Flamengo'dan aldığı Brezilyalı Vinicius Junior'u 18 yaşını doldurarak reşit olmasının ardından bu sezon kadroya dahil eden Real Madrid, genç yıldız adayından çok şey bekliyor.

Yüksek hızı, tekniği ve oyun zekasıyla farkını hissettiren Vinicius Junior, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maçta 1 gol ve 6 asiste imza atarak kalitesini gösterdi.

Tecrübe kazanması amacıyla İspanya ekibinin rezerv takımı Real Madrid Castilla'da da maçlara çıkan Junior, genç yaşına rağmen önemli başarılara imza attı.

Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 29 maçta 23 kez ağları sarsan ve 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu seçilen forvet oyuncusunun, gelecek yıllarda Real Madrid'in hücumdaki en önemli ismi haline gelmesi bekleniyor.

- Odriozola, Ceballos ve Asensio hızlı yükseliyor

Real Sociedad'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Alvaro Odriozola'yı sezon başında 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katan Real Madrid, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan genç yeteneğe bu sezon 7'si lig olmak üzere 12 maçta görev verdi.

Real Madrid'in 2017'de 16,5 milyon avro karşılığında Real Betis'ten transfer ettiği orta saha bölgesinde görev alan Dani Ceballos ise henüz 22 yaşında olmasına rağmen bu sezon 21 maçta forma giyerek takımın en önemli oyuncuları arasına adını yazdırdı. Ceballos, yüksek performansının ardından İspanya Milli Takımı'na seçilerek 5 maçta oynadı.

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Real Madrid'in son yıllarda kadrosuna kattığı genç yeteneklerden Marco Asensio da büyük çıkış yakalayarak ilk 11'in değişmez oyuncuları arasına girdi.

İspanya temsilcisinin 2015'te Mallorca'dan 3,5 milyon avroya satın aldığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre piyasasını yaklaşık 23 kat artırarak 80 milyon avroluk değere ulaştı. Asensio, 20 maçta görev yaptığı İspanya Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

- Kaleye ve forvete takviye

Sezon başında genç kaleci takviyesi de yapan İspanya temsilcisi, Ukrayna ekiplerinden Zorya'da forma giyen Andriy Lunin için yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeli öderken, 19 yaşındaki eldiveni tecrübe kazanması amacıyla La Liga ekibi Leganes'e kiraladı.

Real Madrid'e transfer olan ilk Ukraynalı oyuncu unvanını elde eden ve refleksleriyle dikkati çeken Lunin, Ukrayna Milli Takımı'nda 3 maça çıkarken, Leganes'te ise bu sezon 4 karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü.

Madrid ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Rodrigo Rodrigues'ten de çok şey bekliyor. İspanya temsilcisinin Gremio'dan 4,15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 18 yaşındaki santrfor, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde çıktığı 6 maçta 6 kez ağları sarsarak üstün performansıyla göz doldurdu.

- Altyapıdan oyuncular da çıkıyor

Real Madrid, genç yaşta kadrosuna kattığı genç yeteneklerin yanı sıra altyapısından çıkardığı oyunculara da kadrosunda yer vermeye devam ediyor.

İspanyol futbolculardan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcos Llorente ve 22 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon bu sezon Real Madrid'de çeşitli maçlarda görev alarak tecrübe kazanmaya devam ediyor.

Real Madrid'in önceki yıllarda kadrosuna katmasının ardından altyapısında eğitimine devam eden genç yeteneklerden 20 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde ve 22 yaşındaki İspanyol stoper Jesus Vallejo da bu sezon bazı maçlarda forma giyme şansı yakalarken, Faslı Achraf Hakimi Borussia Dortmund'da, Norveçli Martin Ödegaard Vitesse'de, Avusturyalı Philipp Lienhart ise Freiburg'da kiralık olarak forma giyiyor. 

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