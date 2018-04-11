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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.04.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Real Madrid yarı finalde

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Real Madrid yarı finalde

Real Madrid, Juventus karşısında kabus yaşadı. Son dakikadaki penaltı Madrid ekibine zaferi getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, evinde Juventus'u konuk etti. Real Madrid için kabus gibi geçen karşılaşmayı Juve 3-1 kazandı. Bu skor Real Madrid için yarı final anlamına geldi.

Juventus ilk yarıda Mario Mandzukic, ikinci yarıda ise Blaise Matuidi'nin golüyle 3-0 öne geçti. 90+2'nin uzatma anlarında Real Madrid Lucas Vazquez ile bir penaltı kazandı. Konuk takım yoğun itirazda bulundu. Gianluigi Buffon kırmızı kart gördü. Wojciech Szczesny kaleye geçerken Cristiano Ronaldo takımına turu getiren golü kaydetti.

Böylelikle yarı finale kalan takımlar tamamen belli oldu. Liverpool, Roma, Bayern Münih ve Real Madrid takımları final için yarışacaklar. Yarı final kuraları 13 Nisan Cuma günü çekilecek.

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Real Madrid-Juventus maçından kareler
Real Madrid-Juventus maçından kareler
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