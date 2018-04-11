Real Madrid yarı finalde
Real Madrid, Juventus karşısında kabus yaşadı. Son dakikadaki penaltı Madrid ekibine zaferi getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, evinde Juventus'u konuk etti. Real Madrid için kabus gibi geçen karşılaşmayı Juve 3-1 kazandı. Bu skor Real Madrid için yarı final anlamına geldi.
Juventus ilk yarıda Mario Mandzukic, ikinci yarıda ise Blaise Matuidi'nin golüyle 3-0 öne geçti. 90+2'nin uzatma anlarında Real Madrid Lucas Vazquez ile bir penaltı kazandı. Konuk takım yoğun itirazda bulundu. Gianluigi Buffon kırmızı kart gördü. Wojciech Szczesny kaleye geçerken Cristiano Ronaldo takımına turu getiren golü kaydetti.
Böylelikle yarı finale kalan takımlar tamamen belli oldu. Liverpool, Roma, Bayern Münih ve Real Madrid takımları final için yarışacaklar. Yarı final kuraları 13 Nisan Cuma günü çekilecek.
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