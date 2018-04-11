Real Madrid-Juventus maçından kareler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Torino'da aldığı 3-0'lık galibiyetin rahatlığıyla Bernabeu'ya çıksa da işler pek umulduğu gibi gitmedi.
Foto: AFP, Reuters
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Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'da güzel bir koreografi vardı. Büyük beyaz köpekbalığından esinlenen taraftarlar, kale arkasında güzel bir görüntü oluşturdu.
Foto: AFP, Reuters
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Mario Mandzukic'in daha 2. dakikadaki golüyle öne geçen Juventus, İspanyollar'ı şok etti. Erken gelen gol Real Madrid'in psikolojisini etkilerken Zinedine Zidane'ın ekibi ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamadı. Hırvat forvet 37. dakikada fileleri bir kez daha sarsarak Bernabeu'da soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu. Mario Mandzukic, Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'e deplasmanda ilk yarıda 2 gol birden atan ilk oyuncu oldu.
Foto: AFP, Reuters
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İlk yarıdaki kötü oyun Cristiano Ronaldo'nun da sinirlerini bozdu. Lichtsteiner'in darbesi sonrasında kramponu çıkan Portekizli yıldız, beklediği sarı kart gelmeyince küplere bindi. Ronaldo kendisini yerden kaldırmak isteyen rakibine ise sert tepki verdi. Juventus soyunma odasına 2-0 önde gitti; ama asıl kriz henüz başlamamıştı!
Foto: AFP, Reuters
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Keylor Navas'ın inanılmaz hatasını Blaise Matuidi değerlendirdi. Juventus durumu 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra maçta heyecan doruğa çıktı. Juve 1 gol daha atarak maçı bitirmek, Real Madrid ise farkı 1 golle de olsa kapatmak amacındaydı.
Foto: AFP, Reuters
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Maçın bitimine 30 saniye kala Real Madrid penaltı buldu. Benatia'nın Lucas Vazguez'e yaptığı hareketi hakem penaltı olarak niteledi. Hakem Michael Oliver, yoğun itirazda bulunan Gianluigi Buffon'u da kırmızı kartla oyundan attı. Beyaz noktaya Ronaldo, kaleye Wojciech Szczesny geçti... Portekizli'nin golü Real Madrid için tur demekti...