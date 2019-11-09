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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

Real Madrid, İspanya'da liderliğe yükseldi!

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Real Madrid, İspanya'da liderliğe yükseldi!

Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 yendi - Eflatun-beyazlılarda Karim Benzema, La Liga gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. Real Madrid, böylece Galatasaray'ı 6-0 yendikten sonra Eibar'a da 4 gol atarak bir hafta içinde 10 gol bulmuş oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti.

La Liga'nın alt sıralarındaki Eibar'a konuk olan Real Madrid, ilk yarıyı Karim Benzema (2) ve Sergio Ramos'un golleriyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı 62. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı daha da arttıran Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Uruguaylı futbolcu Valverde, Real Madrid formasıyla ligdeki ilk golünü attı.

Bu skorla Real Madrid puanını 25'e yükselterek, henüz 13. hafta maçını oynamayan Barcelona'nın (22 puan) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Eibar ise 15 puanda kaldı.

La Liga'nın 10. haftasındaki Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik nedeniyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, her iki takımın da birer maçı eksik bulunuyor.

- Benzema, gol krallığında ilk sıraya çıktı

Eflatun-beyazlı ekibin yıldız oyucusu Karim Benzema, Eibar filelerini 2 kez havalandırarak La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkardı. Benzema, gol krallığı yarışında Villarreal'den Gerard Moreno'yu (8) geçerek ilk sıraya yükseldi.

Fransız oyuncu, 11. sezonunu geçirdiği takımıyla La Liga'da toplam 157 gole ulaşırken, 156 golü bulunan efsane futbolcu Ferenc Puskas'ı geçip, bu kulvarda Real Madrid tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu oldu.

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