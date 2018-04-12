RB Leipzig fırtınası! Önce Napoli, sonra Zenit, şimdi...
8 yıllık kısa tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden RB Leipzig, Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
- İlk maçı da kaçıran, bu sezon 44 resmi maçta süre alan tecrübeli eldiven Steve Mandanda sakat.
- 41 resmi maçta forma giyen Rolando ve 47 resmi maçta forma giyen Adil Rami'den oluşan stoper ikilisi de sakat.
- Kalede Yohann Pele, stoper bölgesinde ise Sertic ve Luiz Gustavo'nun başlaması bekleniyor.
- 8 yıllık kısa tarihinde önce Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiler, Beşiktaş'ın grubunda 3. olup Avrupa Ligi'ne geçiş yaptılar.
- Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Napoli ve Zenit'i kupa dışına iten Alman ekip, ilk maçı da 1-0 kazanıp yarı finale göz kırptı.
- Stoper, kaptan Willi Orban ilk maçı cezası sebebiyle kaçırmıştı, bugün ilk 11'de olacak.
- Takımın golcüsü Timo Werner, bu sezon çıktığı 11 Avrupa maçında 9 gole katkı yaptı. (7 gol - 2 asist)
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