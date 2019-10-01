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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
iha
01.10.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Rasim Kara: "İleride Avrupa'da oynayan kalecilerimiz olacak. Mesela Uğurcan..."

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Rasim Kara: "İleride Avrupa'da oynayan kalecilerimiz olacak. Mesela Uğurcan..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi Rasim Kara açıklamalarda bulundu.

Rasim Kara, Ümit Milli Takım’a seçildiği dönemde Teknik Direktör Coşkun Özarı’nın takdirini aldığını ifade ederek, “Demirspor'da oynarken Bölgesel Gençler Ligi kuruldu. Eskişehirspor o zaman 1. Lig'deydi. Zaten Süper Lig yoktu. Biz 3. Lig'deydik. Bursaspor, Zonguldakspor, Boluspor ve Uşakspor ile aynı gruptaydık. 18 yaşından büyük iki oyuncu oynatma hakkı vardı. Ben de 19 yaşına girmiştim ama bu haklardan biri bana verildi. O dönem Uşak'a maça gittik. Yenildik ama ben çok iyi oynamıştım. O dönem 2. Lig'de mücadele eden Uşakspor'dan teklif aldım. Kabul ettim ve 30 bin liraya profesyonel oldum. O sene Ümit Milli Takım'a seçildim. O dönem Fatih (Terim) hoca ile Güvenç Kurtar da Ankara'ya seçmelere gelenler arasındaydı. Doğan Andaç vardı. Rahmetli Coşkun ağabey A Milli Takım hocasıydı. Hazırlık maçı sırasında Coşkun ağabey bana, 'Böyle oynamaya devam edersen seni A Milli Takım'a alacağım' dedi. 'İnşallah Hocam' dedim” şeklinde konuştu.

"Beckenbauer'in penaltısını kurtardım"

İlk kalecilik deneyimini lunaparkta yaşadığının altını çizen Kara, “İlk milli maçımı İrlanda'ya karşı oynadım. 74'te Yasin Özdenak'ın yerine oyuna girdim, 88'de penaltı kurtardım. A milli formayı üçüncü giydiğimde Federal Almanya maçında Beckenbauer'in penaltısını kurtardım. Lunapark'ta penaltı kurtarmada çalışmış olmak başlarda zoruma gidiyordu ama bana çok katkısı oldu. Dört sene Bursaspor'da oynadıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldum. Orada da penaltıları atmaya başladım. 25'in üzerinde penaltı golüm var. Sadece bir penaltı kaçırdım. O da Bursaspor'a karşı. Beşiktaş'ta 8 yıl oynadım. 15 yıllık şampiyonluk hasreti de benim kaptanlık yaptığım dönemde bitti. O süreçte iskeleti altyapıdan gelen oyuncular oluşturuyordu. Ben, Mehmet Ekşi, Necdet (Ergün), Samet (Aybaba). Sonra Rızalar (Çalımbay), Ziyalar (Doğan), Fikretler (Demirer), küçük Haluklar (Duranoğlu) filan geldi. Feyyazlar (Uçar), Aliler (Gültiken), Gökhanlar (Keskin) derken üst üste şampiyonluklar geldi” ifadelerini kullandı.


"Uğurcan Çakır son derece yetenekli”

Kara, Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır’ın son derece yetenekli olduğunun altını çizerek, “Şenes Bey geçen sene Futbol Vakfı'nın yemeğinde bir grupla konuşurken beni çağırdı. 'Rasim Hoca biliyor musun dünyada ilk kaleci antrenörü kursunu sen açtın' dedi. Bunu ben de bilmiyordum. Avrupa'da 2-3 günlük seminerlerle sertifika programları yapıldı. Biz 33 günle başladık, sonra 18 güne indirdik. Çok kaliteli işler çıkardık. Şu anda UEFA kaleci antrenörü kurslarına da el atıyor. Geçen sezon Süper Lig'de banko oynayan üç yerli santrfor yoktu. Sadece Burak (Yılmaz) ve Umut (Bulut) vardı. Banko oynayan üç yerli stoper yoktu. Ama 12 takımın kalesi yerli kalecilere emanet edildi. Bunların beşi 20, 21, 22 yaşında. Altay, 21 yaşında Fenerbahçe'ye geldi, oynuyor. Trabzonsporlu Uğurcan 22 yaşında, o orada oynuyor. Okan'ı Galatasaray aldı Bursaspor'dan. Muhammed Şengezer var. İleride Avrupa'da oynayan kalecilerimiz de olacak. Mesela Uğurcan Çakır. Bence son derece yetenekli. Altay da iyi. Muhammed Şengezer de çok iyi” açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçeli Cemil çok süratli bir oyuncuydu”

Kalecilik döneminde kendisini en çok zorlayan futbolcunun Fenerbahçe’de forma giyen Cemil Turan olduğunu aktaran Kara, “Aslında pek zorlanmıyordum ama Fenerbahçeli Cemil çok süratli bir oyuncuydu. Şu anda oynasa çok yüksek paralar kazanırdı. Fatih hoca iyi futbolcuydu. Trabzonspor'da Ali Kemal vardı. Cemil hep sol taraftan gelirdi. Onu çok iyi biliyordum. Maçları akşamdan zihnimde oynardım” değerlendirmesini yaptı.

"Fatih Terim ve Şenol Güneş’in başarıları ortada”

'Türkiye’de en beğendiğiniz teknik direktörler kimler’ sorusunu yanıtlayan Rasim Kara, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de iyi hocalar var. Fatih hocanın gözle görülür bir başarısı var. Şenol hocanın yaptıkları ortada. İkisi de çok iyi dostum. Gençler geliyor alttan. Sergen Yalçın, Bülent Korkmaz.. Gençlere fırsat vermek lazım. Ben en verimli çağımda, 2-3 milyon kazanacakken TFF'de maaşlı çalışıyorum. Bir genç kaleci yetiştirmek benim için parayla pulla ölçülebilecek bir mutluluğun ötesinde.”

"Hiçbir şey yapmadan gençlerden verim almak çok zor”

Genç futbolcuların gelişimi konusunda Altınordu’nun uyguladığı sistemin faydalı sonuçlar verdiğini vurgulayan Kara, şunları söyledi:

“Daha önce de söyledim. Çok yetenekli oyuncularımız var. Mesela Altınordu iyi bir örnek. Gelişim liglerinden sorumluyken Altınordu'ya gittim. Seyit Mehmet Özkan başkanla görüştüm. Torbalı'da, Selçuk'ta, İzmir'de, Kuşadası'nda tesisleri var. Başkan çocukların okullarından, velilerin işlerine kadar ilgileniyor. Sonuç olarak U14'ten, U21'e kadar her milli takımda Altınordu'dan mutlaka üçer, dörder, beşer oyuncu var. İşte Cengiz Roma'da, Çağlar önce Almanya'ya, sonra Leicester City'e gitti. Bu çocuklar fidan gibi. Dikeceksin, sulayacaksın, bakımını yapacaksın, toprağına gübreyi vereceksin ve meyveyi alacaksın. Hiçbir şey yapmadan çocuklardan verim almak çok zor. O yüzden Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, kulüpler ve TFF el ele seferber olmalı. Türk futbolu ancak böyle kurtulur.”

Rasim Kara, Beşiktaş’ta teknik direktörlük yaptığı dönemde siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşayamamasının içinde ukde kaldığını ifade etti.

Rasim Kara: İleride Avrupada oynayan kalecilerimiz olacak. Mesela Uğurcan...

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