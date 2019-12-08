Rangers Celtic TEK MAÇ iddaa tahmini! Old Firm'de oranların favorisi...

RANGERS - CELTIC

Rangers, son olarak geçtiğimiz hafta arası ligde Aberdeen ile 2-2 berabere kaldı. 2-0'dan 2-2'ye dönen maçta 1 puana razı olan takımda sol bekte Flanagan görev yapmıştı. Derbide Barisic'in yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Stoperde bir kargaşa söz konusu... Katic'ten formayı alan Helander, son maçlarda istenilen seviyede değil ve Steven Gerrard'ın Goldson'un yanına yeniden Katic'i koyabileceği konuşuluyor.

Orta alanda Ryan Jack formda, son maçı pas geçse de Alfredo Morelos da hücumda formda.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un; "Benden sonra bayrağı devralacak" dediği Steven Gerrard, henüz Rangers ile kupa sevinci yaşayamadı ama olası bir Celtic zaferi sonrası gelecek "ilk" kupa sonrası Glasgow ekibiyle olan sözleşmesinin uzatıldığını öğrenebiliriz.

Neil Lennon'ın da, geçtiğimiz sezon kazandıkları İskoçya Kupası sonrası Celtic ile ikinci kez "kalıcı" olarak sözleşmeye imza attığı açıklanmıştı.

Celtic cephesinde ise Odsonne Edouard belirsizliği var...

Fransız forvet son birkaç maçı kenardan izledi ve durumu maç saati netlik kazanacak. Edouard'ın yokluğunun yanına Mohamed Elyounoussi'nin sakatlığı da eklenince Celtic hücumu sekteye uğrayabilir.

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- Celtic son 11 resmi maçını kazanmayı başardı. (11 maç - 36 gol)

- Rangers son 12 resmi maçını kaybetmedi. (8 galibiyet - 4 beraberlik)

- Aralarındaki son 8 maçta hiç beraberlik çıkmadı! (Rangers 2 - Celtic 6)

- Rangers formasıyla 121 maça çıkan Kolombiyalı forvet Morelos, 101 gole katkı yaptı (73 gol - 28 asist) ama 10 Celtic maçında hiç gol atamadı.

- Celtic'te öne çıkan iki isim var, Ryan Christie ve Callum McGregor! Christie bu sezon oynadığı 28 maçta 16 gol attı, 10 asist yaptı... McGregor ise 31 resmi maçın 30'unda sahaya ilk 11'de çıktı...

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Hafta arası lig mesaisinde Rangers, Pittodrie'de Aberdeen'e karşı 2-0 öne geçse de 1 puana razı oldu. Celtic ise fark beklenen Hamilton'a karşı 90+2'de 3 puana uzanabildi...

Rangers cephesinde Helander ile Goldson stoper ikilisi yaptıkları basit hatalarla sırıttı, Celtic cephesinde ise Edouard ile Elyounoussi'nin yoklukları hücumda gözleri zaman zaman kanattı...

Finalde ne olur? Edouard yetişir mi?

Neil Lennon, Steven Gerrard'a karşı Ibrox'ta, hiç beklenmeyecek şekilde takıma iyi savunma yaptırıp 2-0 kazanmıştı.

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