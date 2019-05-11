Rangers - Celtic (muhtemel)
İskoçya Premiership'te Old Firm Derbisi! Sezonu Celtic şampiyon olarak noktaladı, Rangers'ın evi Ibrox'taki derbiyi Kevin Clancy yönetecek ve Spor Arena'dan anbean canlı olarak takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Rangers: Foderingham, Tavernier, Goldson, Katic, Flanagan, Jack, Davis, Kamara, Kent, Arfield, Morelos.
Celtic: Bain, Ajer, Simunovic, Benkovic, Tierney, Brown, McGregor, Forrest, Rogic, Hayes, Edouard.
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