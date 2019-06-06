Ramil Guliyev'den Roma'da dördüncülük
UluslararasÄ± Atletizm FederasyonlarÄ± BirliÄŸi (IAAF) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Elmas Lig'in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ etabÄ±nda milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ oldu.Â
Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da gerÃ§ekleÅŸtirilen etapta erkekler 200 metrede yarÄ±ÅŸan Guliyev, 20.35'lik derecesiyle dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼lÃ¼k elde etti.Â
Katar'da birinci, Ä°sveÃ§'te ikinci olan Guliyev, Ä°talya'da elde ettiÄŸi dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼lÃ¼kle Elmas Lig elemelerindeki puanÄ±nÄ± 20'ye Ã§Ä±kardÄ± ve finallere katÄ±lmak adÄ±na avantaj yakaladÄ±.Â
ABD'li Michael Norman, 19.70 saniyeyle sezonun en iyi derecesini elde ederek yarÄ±ÅŸÄ± birinci sÄ±rada bitirdi. Bir diÄŸer ABD'li atlet Noah Lyles 19.72'lik zamanÄ±yla ikinci, Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.17'lik sÃ¼resiyle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± aldÄ±.Â
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