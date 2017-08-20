Ramil Guliyev rüzgarı sürüyor

İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League'in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.
Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti.
Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.
14'TE 14!
26 yaşındaki Guliyev'in bu sezon üst üste kazandığı 14'üncü yarışta ABD'li Ameer Webb 20.26 ile ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada yer aldı.