Dünya Guliyev'i konuşuyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden şampiyonanın en önemli branşları arasında yer alan 200 metrede Guliyev'in şampiyonluğa ulaşması, uluslararası basında büyük ilgi gördü.

İngiltere merkezli BBC, favori yarışçılar Güney Afrikalı Wayde van Niekerk ve Botsvanalı Isaac Makwala'yı geçerek zirveye yerleşen Türk sporcunun başarısını "Guliyev, Niekerk'i geride bırakarak 200 metreyi şok bir zaferle kazandı." başlığıyla verdi.

Haberde, şampiyonada 400 metreyi kazanan Niekerk ile yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 200 metrede yarışmasına son anda izin verilen Makwala gibi önemli sporcuları geçen Guliyev'in, elde ettiği zaferin atletizm dünyasında tahmin edilemeyecek bir durum olduğu belirtildi.

Türkiye'nin atletizmde ilk altın madalyasına Londra 2017'de ulaşarak büyük bir sürprize imza attığı vurgulanan haberde, Guliyev'in, "Şok etkisine yol açacak bir zafer kazanmadım. Ama kendimi rüyada gibi hissediyorum." değerlendirmesine yer verildi.

"İki ülkeye gurur yaşattı"

Uluslararası spor kanalı Eurosport ise "Wayde van Niekerk'i geçen Guliyev, 200 metrede çarpıcı bir sona imza attı" manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, "Türkiye'nin Azerbaycan'dan devşirdiği Guliyev, 20.09'luk derecesiyle elde ettiği zaferle iki ülkeye de büyük gurur yaşattı." ifadelerini kullandı.

İngiliz gazetesi Guardian, 27 yaşındaki milli sporcunun önemli rakipleri geçtiğini hatırlatarak, "Şampiyonada 400 metrenin ardından 200 metrede de zafere ulaşarak rüyasını gerçekleştirmeyi hedefleyen Van Niekerk'i, Guliyev uyandırdı." yorumunda bulundu.

"Geleceğin Bolt'u henüz çıkmadı"

ABD basınından Newyork Times da şampiyonanın ardından emekliye ayrılacak Jamai?kalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un halefi olarak gösterdiği Van Niekerk'i eleştirerek, "Bu yarışın ardından geleceğin Bolt'u diyebileceğimiz bir sporcunun henüz var olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Guliyev, Türkiye'ye şampiyonada ikinci madalyasını kazandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'dan L'equipe, şampiyonanın 200 metre finalinde seyircilerin hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştığını kaydederek, "Ramil Guliyev, 200 metreyi kazanarak dünya atletizm tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Güney Afrika'nın haber platformu EWN ise "Türk sporcu Guliyev, 400 metrede dünya rekorunu elinde tutan olimpiyat şampiyonu Van Niekerk'i yenmeyi başardı" şeklinde görüş belirtti.

GULİYEV: "FENERBAHÇE OLMASA BELKİ DE ATLETİZMİ ÇOKTAN BIRAKMIŞTIM"

Londra Olimpiyatlarına gitmeden önce Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım ile ilgili açıklamalarda bulunan Guliyev "Bana çok büyük destek veriyorlar. En başta başkanımız Aziz Yıldırım. Bu kulüp olmasa belki ben Türkiye’ye gelemezdim. Kariyerimin, derecelerimin sebebi kulübüm Fenerbahçe olmasa belki de atletizmi çoktan bırakmıştım" demişti.

GULİYEV KİMDİR?

16. Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi bu alanda sadece bir gümüş ve bir bronz madalyası bulunan Türkiye, Yasmani Copello Escobar ile erkekler 400 metre engellide ikinci olup, ardından Ramil Guliyev'le erkekler 200 metrede şampiyonluğa ulaşarak tarihinin en başarılı organizasyonuna imza attı. Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2003 yılında Paris'te düzenlenen organizasyonunu, Süreyya Ayhan ile kadınlar 1500 metre kategorisinde gümüş, 2009 yılında Berlin'de düzenlenen organizasyonunu ise Karin Melis Mey ile kadınlar uzun atlamada bronz madalya ile tamamlamıştı.Öte yandan, 2007'de Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen şampiyonayı 10 bin metrede ikinci tamamlayan milli atlet Elvan Abeylegesse'nin gümüş madalyası, daha sonra yasaklı madde kullandığının tespit edilmesi üzerine geri alınmıştı.



AZERBAYCAN'DA PARLADI



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya gelen Ramil Guliyev, 2007 yılından itibaren uluslararası arenada kendisini göstermeye başladı. Çekya'nın Ostrava kentinde 2007 yılında düzenlenen Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası 200 metrede gümüş madalya kazanarak adından söz ettirmeye başlayan Guliyev, aynı yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali'ni 200 metrede altın, 100 metrede ise gümüş madalya ile tamamlamayı başardı.

Guliyev, 2009 yılı Avupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nı 200 metrede altın, 100 metrede gümüş, 2009 Yaz Üniversite Oyunları'nı ise 200 metrede altın madalya kazanarak tamamladı ve adının dünyanın zirvesine yazdıracağı günlerin sinyalini verdi.



TÜRKİYE'DE ZİRVEYE ÇIKTI



Ramil Guliyev, 2010 yılında Fenerbahçe Kulübünün sporcusu olup, 2011 yılında da Türk vatandaşlığına geçerken, bu durum iki ülke federasyonları arasında soruna neden oldu. Azerbaycan Atletizm Federasyonunun izin vermemesi nedeniyle, tüm çabalara karşın 2012 Londra Olimpiyatları'nda milli formayı giyemeyen Guliyev, 2013 yılından itibaren uluslararası organizasyonlarda Türkiye adına yarışmaya başladı.İlk olarak 2013 yılında Mersin'de organize edilen Akdeniz Oyunları'nda milli formayla boy gösteren Guliyev, 100 metre ve 200 metre yarışlarında gümüş madalyaya uzandı.Guliyev, Çin'in Gwangju kentinde gerçekleştirilen 2015 Yaz Üniversite Oyunları'nı 100 metre ve 200 metrede bronz madalya ile tamamlarken, geride kalan yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise 200 metrede gümüş madalya kazandı.

Milli atlet için 2017 yılı kariyerinin en iyi dönemi olarak dikkati çekti. Ramil Guliyev, bu sene içinde İslami Dayanışma Oyunları'nda 100 metrede ve Avrupa Takım Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası'nda da 200 metrede altın madalyaya uzanmayı bildi.

Ramil Guliyev'in Türkiye adına yarıştığı önemli uluslararası atletizm organizasyonlarında aldığı başarılı dereceler şöyle:

Yıl Organizasyon Yer Kategori Derece

2013 Akdeniz Oyunları Mersin 100 metre 2. 200 metre 2.

2015 Yaz Üniversite Oyunları Gwangju 100 metre 3. 200 metre 3.

2016 Avrupa Şampiyonası Amsterdam 200 metre 2.

2017 İslami Dayanışma Oyunları Bakü 100 metre 1.



Avrupa Takım Şampiyonası Lille 200 metre 1.

Dünya Şampiyonası Londra 200 metre 1.



BOLT'UN KOLTUĞUNA OTURDU



16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı 200 metrede zirvede tamamlayan Ramil Guliyev, Usain Bolt'un ardından bu alanın bir numaralı ismi olmayı başardı.Dünya atletizminin efsane isimlerinden olan ve Dünya Şampiyonası'nın ardından aktif sporculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Usain Bolt sonrası, 200 metrenin yeni yıldızının kim olacağı merakla beklenirken, Guliyev aldığı sonuçla tüm dünyanın dikkatini çekti. Guliyev, Usain Bolt'un üst üste 4 kez adını zirveye yazdırdığı 200 metrede, son dünya şampiyonu unvanını aldı.