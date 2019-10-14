Radamel Falcao hakkında bomba iddia! Galatasaray'ın rakibiyle...
Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. 33 yaşındaki santrforun, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden La Liga devi Real Madrid'le görüştüğü öne sürüldü.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan kadrosuna katarak büyük bir sükse yaptığı Kolombiyalı forveti Radamel Falcao hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Ülkenin haftalık spor dergisi Don Balon, 33 yaşındaki santrforun geçtiğimiz yaz menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Real Madrid'le görüştüğünü öne sürdü.
Dergi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde dünyaca ünlü golcünün iki yıllığına yalnızca 5 milyon euro karşılığında La Liga devine imzaya atmaya hazır olduğu ve maaşının tamamının ikinci senesinde ödenmesini teklif ettiğini yazdı
Real yönetimininse El Tigre için 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeyi kabul etmediği ve golcü tercihini Luka Jovic'ten yana kullandığı aktarıldı.
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