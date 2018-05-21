Quaresma'dan olay paylaşım! Gidiyor mu?
Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
Beşiktaş'ta yaşanan yaprak dökümü ile Quaresma'nın paylaşımı akıllara gidiyor mu sorusunu getirdi.
Talisca kendi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a vedasını açıklamıştı. Tosic ise Çin'e transfer oldu. Bu yaşanan olaylarının ardından Quaresma'nın, 'Her şey için teşekkürler Beşiktaş' mesajı spor gündemine oturdu.
Yıldız futbolcunun ayrılabileceği konuşulurken, Quaresma'nın bu sezon için teşekkür mesajı attığı da konuşuluyor.
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