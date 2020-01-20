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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 07:20,Son Güncelleme:/

Quaresma tepki çekti! Takımı Trabzonspor karşısında hezimete uğrarken...

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Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor’a 6-0’lık skorla farklı mağlup oldu. İstanbul ekibinin Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın maç sırasında ortaya çıkan görüntüleri ise tepki çekti.

Bordo-Mavililerin gollerini Sosa, Nwakaeme (2) ve Sörloth (3) kaydetti. Kasımpaşa’da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de görüntülendi.

Q7'nin bu görüntülerine bazı Kasımpaşalı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. Portekizli oyuncu bu sezon İstanbul ekibiyle 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. (Ajansspor)

Quaresma tepki çekti Takımı Trabzonspor karşısında hezimete uğrarken...

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Quaresma tepki çekti Takımı Trabzonspor karşısında hezimete uğrarken...

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