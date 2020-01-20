Quaresma tepki çekti! Takımı Trabzonspor karşısında hezimete uğrarken...

Bordo-Mavililerin gollerini Sosa, Nwakaeme (2) ve Sörloth (3) kaydetti. Kasımpaşa’da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de görüntülendi.

Q7'nin bu görüntülerine bazı Kasımpaşalı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. Portekizli oyuncu bu sezon İstanbul ekibiyle 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. (Ajansspor)

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