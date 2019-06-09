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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
09.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Quaresma: "Şampiyonluk bizim hakkımızdı"

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Quaresma: "Şampiyonluk bizim hakkımızdı"

“Tüm sezon savaştık, iyi oynadık ama bir sıkıntı vardı çözemedik” diyen Quaresma, kendisine çok iyi baktığını belirterek, “Bütün hayatım futbol sahaları ile ailem. 35 yaşındayım ama yıllarca oynayacak güçteyim” dedi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, şampiyon olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Şampiyonluğu neden kaybettiniz?’ sorusuna verilecek yanıt tek... İyi oynadık, savaştık ama bir sıkıntı var, onu çözemedik. Ancak kime sorarsanız sorun ‘şampiyonluk Beşiktaş’ın hakkıydı’ diyecektir” yorumunu yaptı.

Özel idmanlar yapıyorum

35 yaşındaki Quaresma, daha yıllarca futbol oynayacak güçte olduğunu vurgulayıp, “Gece hayatım yok. Kendime iyi bakıyorum. Bütün hayatım futbol sahaları ile ailem. Beşiktaş’taki idmanların yanı sıra evimdeki salonda da çalışıyorum” dedi.

Avcı, Simeone gibi

PORTEKİZ ve İsviçre’den teklifler almasına rağmen Beşiktaş’ta kalacağını söyleyen Q7, yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı için, “Tavırlarını Atletico Madrid’in hocası Diego Simeone’ye benzetiyorum. İki yıldır kaçırdığımız şampiyonluğu Abdullah Avcı ile kazanacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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