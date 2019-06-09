Quaresma: "Şampiyonluk bizim hakkımızdı"
“Tüm sezon savaştık, iyi oynadık ama bir sıkıntı vardı çözemedik” diyen Quaresma, kendisine çok iyi baktığını belirterek, “Bütün hayatım futbol sahaları ile ailem. 35 yaşındayım ama yıllarca oynayacak güçteyim” dedi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, şampiyon olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Şampiyonluğu neden kaybettiniz?’ sorusuna verilecek yanıt tek... İyi oynadık, savaştık ama bir sıkıntı var, onu çözemedik. Ancak kime sorarsanız sorun ‘şampiyonluk Beşiktaş’ın hakkıydı’ diyecektir” yorumunu yaptı.
Özel idmanlar yapıyorum
35 yaşındaki Quaresma, daha yıllarca futbol oynayacak güçte olduğunu vurgulayıp, “Gece hayatım yok. Kendime iyi bakıyorum. Bütün hayatım futbol sahaları ile ailem. Beşiktaş’taki idmanların yanı sıra evimdeki salonda da çalışıyorum” dedi.
Avcı, Simeone gibi
PORTEKİZ ve İsviçre’den teklifler almasına rağmen Beşiktaş’ta kalacağını söyleyen Q7, yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı için, “Tavırlarını Atletico Madrid’in hocası Diego Simeone’ye benzetiyorum. İki yıldır kaçırdığımız şampiyonluğu Abdullah Avcı ile kazanacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
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