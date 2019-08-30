Quaresma bu akşam sahada! İşte yıllık ücreti...
Beşiktaş’ın takımdan ayrılmasını istediği Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli bugün ayağının tozuyla Ankaragücü karşısında yeni takımının formasını giyecek.
Beşiktaş’ın ‘kendine kulüp bul’ dediği Ricardo Quaresma, 500 bin Euro’nun yanı sıra bonservisini de alarak, ayrıldı ve Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imza attı.
Kalsaydı Beşiktaş’tan bu sezon 1 milyon 750 bin Euro alacak olan Quaresma, yönetimle yaptığı pazarlıkta “Bonservisimi ve 500 bin Euro verin anlaşalım” dedi.
Yönetim de bu teklifi kabul etti. Quaresma, bugünkü Ankaragücü maçında Paşa formasıyla sahada olacak. Quaresma, Paşa’dan ilk sezon 1 milyon 600 bin Euro alacak.
17 numarayı giyecek
Quaresma, sözleşmedeki opsiyon kullanılırsa gelecek sezon da 1 milyon 900 bin Euro alacak. Paşa ile imzaladığı sözleşmenin ortalaması da Beşiktaş ile aynı koşullarda. Kasımpaşa’nın dışında Göztepe de istiyordu.
Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’e Quaresma’ya ihtiyaçları olduğunu belirterek, aradan çekilmelerini rica etti. Sepil de Quaresma için devreden çıktı. Portekizli, 17 numaralı formayı giyecek
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