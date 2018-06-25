Quaresma attı, Portekiz turladı
2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile Portekiz karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Portekiz, Ricardo Quaresma'nın muhteşem golüyle 1-0 öne geçerken İran 90'da Karim Ansarifard'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Cristiano Ronaldo ikinci yarıda bir penaltı atışından yararlanamadı. İran son dakikada kritik bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu skorla birlikte İspanya ve Portekiz 5'er puanla son 16'ya kalan takımlar oldular. 4 puanlı İran ve 1 puanlı Fas ise turnuvaya veda ettiler. Bu sonuçla Portekiz Uruguay ile, Rusya ise İspanya ile eşleşti.
STAT: Mordovia
HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla
İRAN: Beiranvand, Safi (Dk. 56 Mohammadi), Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Ezatolahi (Dk. 76 Ansarifard), Taremi, Jahanbakhsh (Dk. 70 Ghoddos), Amiri, Ebrahimi, Azmoun
PORTEKİZ: Patricio, Guerreiro, Soares, Fonte, Pepe, Mario (Dk. 84 Moutinho), Quaresma (Dk. 70 Bernardo Silva), Carvalho, Adrien Silva, Ronaldo, Andre Silva (Dk. 90+4 Guedes)
GOLLER: Dk. 90+3 (P) Ansarifard (İran) - Dk. 45 Quaresma (Portekiz)
SARI KARTLAR: Safi, Azmoun (İran) - Guerreiro, Quaresma, Ronaldo, Soares (Portekiz)
MAÇTAN DAKİKALAR
2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son hafta maçında Portekiz ile İran 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Portekiz 5 puana yükselerek grubu ikinci sırada tamamladı. İran ise 4 puanda kalarak turnuvaya veda etti. Portekiz'in son 16 turundaki rakibi, A Grubu'nu ilk sırada bitiren Uruguay olacak.
45'inci dakikada sağ kanatta Adrien Silva ile paslaşan Quaresma, yaptığı trivela vuruş ile şık bir gole imza attı: 0-1.
53'üncü dakikada Portekiz'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Ronaldo, penaltı atışından faydalanamadı. Kaleci Beiranvand, gole izin vermedi.
90+3'üncü dakikada İran'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Ansarifard, topu filelere gönderdi: 1-1.
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