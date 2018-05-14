PSG'nin yeni hocası Thomas Tuchel!
Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain, teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'i getirdi.
Fransa devi Paris Saint Germain, teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'i getirdi. Alman çalıştırıcı yeni kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Tuchel, Fransa ekibinin başarısı için çalışacak.
Unai Emery ile yollarını ayıran PSG, rekor transferlere rağmen Şampiyonlar Ligi'nde istenen başarıyı sergileyememişti.
Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 14 Mayıs 2018
Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec le club champion de France 🔴🔵
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