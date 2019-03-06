CANLI PSG 1-2 Manchester United
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG, Manchester United'i konuk ediyor.
İki takım arasında Old Trafford'da oynanan ilk maçı Paris Saint-Germain 2-0 kazanarak çeyrek final yolunda büyük bir avantaj sağlamıştı.
PSG'nin 11'i: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria, Mbappe.
Manchester United'ın 11'i: De Gea, Bailly, Smalling, Lindelöf, Young, McTominay, Fred, Pereira, Shaw, Rashford, Lukaku.
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