PSG gövde gösterisi yaptı!
Bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile karşılaşacak Paris Saint Germain, İspanya’ya yeni kişiselleştirilmiş özel uçaklarıyla gitti.
Emirates tarafından hazırlanan yeni uçağın dış kısmında Neymar, Marco Verratti, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Marquinhos ve Adrien Rabiot gibi yıldızlar yer alırken, Paris Saint Germain Kulübü her kulvarda şampiyonluk hedeflerinin olduğunu ve bu özel uçakla da bunu tescillediklerini vurguladı.
Madrid’deki son antrenmanda oyuncuların oldukça rahat ve keyifli olduğu gözlenirken Başkan Nasser Al-Khelaifi de oyuncuları yakından takip etti.
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