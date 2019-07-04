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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.07.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Profesyonel futbolcu maden ocağında çalışmaya başladı

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Profesyonel futbolcu maden ocağında çalışmaya başladı

Zonguldak Kömürspor'un 18 yaşındaki profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınan bin işçi için yapılan kurada adının çıkmasının ardından maden ocağında çalışmaya başladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un altyapısından yetişen ve geçen yıl kulüple sözleşme imzalayan Yağız Kandemiroğlu (18), TTK'ye bin işçi alımı için başvuru yaptı.

Noter huzurunda 3 Mart'ta çekilen kurada, maden ocağına pano ayak üretim işçisi olarak girmeye hak kazanan Kandemiroğlu, sağlık ve güvenlik soruşturmasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde madenci olarak iş başı yaptı.

Yağız Kandemiroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı kuyu başında gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolculuk kariyerine devam ederken maden işçisi olarak da çalışmayı da sürdüreceğini söyledi.

Yer altında maden işçisi olarak çalışmanın zor olduğunu belirten Kandemiroğlu, şunları ifade etti:

"Her maceranın bir sonu vardır. Yıllardır futbol oynuyordum ve aynı zamanda okuyordum. TTK'ye alım sırasında 35 bin kişi başvurdu ve bin maden işçisi kurada işe girdi. Ben de başvuru yapan ve bin kişi içerisine girenler arasındaydım. Hayatım böyle çizildi ve ben de böyle devam ettim. Allah böyle nasip etti. Babam da zaten özel bir maden ocağında maden işçisi. Madencilik babadan oğula geçen bir meslek oldu. Zonguldakspor'un adı Kömürspor, şimdi madende kömür çıkartıyorum. Zonguldak'ın kömürü meşhurdur ve bunu her yerde gururla söylüyoruz."

Kandemiroğlu, babasının madene işe girmesini çok istediğini, annesinin ise bu konuda çekinceli olduğunu dile getirdi.

Madene girmeye hak kazandığında takım arkadaşlarının arayıp tebrik ettiğini söyleyen Kandemiroğlu, "Futbol hayatıma da devam edeceğim. Kozluspor ile görüştük ve anlaştık. Transfer sezonunun açılmasını bekliyorum." dedi.

"Madencilik anlatılmaz yaşanır"
Madenci olmanın zorluğunu işe başlayınca daha iyi anladığını vurgulayan Kandemiroğlu, şunları kaydetti:

"Babam işten gelirdi, yorgun olurdu. Ben, 'Baba ne yaptın da bu kadar yoruldun?' derdim ama madene girince gördüm. Madencilik çok zor ve farklı bir meslek. Yerin altı çok farklı bir duygu. Zaten yerin altındasın ama dışarıdan bakıldığında kolay geliyor. Yer altına alışmak zor oldu. İlk defa yer altına girdim. 18 yaşımdayım ve buradaki en küçük maden işçisi benim ama güzel dostluklar var. Soframızı beraber kurup, beraber yiyoruz. Madencilik gerçekten anlatılmaz yaşanır, çok ayrı bir meslek. Zonguldak Kömürspor'da madenci ruhu ile oynuyorduk, şimdi maden ocağına girdik madenci ruhuyla kömür çıkartıyoruz, çalışıyoruz."


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