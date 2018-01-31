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Premier Lig'den Sivasspor'a! Bir dünya yıldızı daha...

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan, Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i renklerine bağladı.

DHA
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Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, Saivet'in, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüştüğünü söyledi.

Sarılar, Saivet ile görüşmeden olumlu netice aldıklarını belirterek, "Birtakım pürüzler vardı. Futbolcu, başkanımız ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı. Saivet'i sezon sonuna kadar kiralayarak renklerimize bağladık" dedi.

ROBINHO'NUN ARDINDAN...
Saivet'in öğleden sonra Sivas'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere kırmızı-beyazlılar Robinho transferi ile büyük ses getirmişti. Sağlık kontrolünün ardından transfer atması beklenen Senegalli yıldız, Sivasspor'un 2. bomba transferi olacak.

27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Saint-Etienne, Bordeaux, SCO Angers ve Newcastle United formaları giydi.

'SELAMÜNALEYKÜM YİĞİDO'
Bu arada Sivasspor'un ara transferin bitmesine saatler kala transferinde sona yaklaştığı Senegalli futbolcu taraftarlara Türkçe olarak 'Selamünaleyküm Yiğido' dedi. 

Premier Ligden Sivasspora Bir dünya yıldızı daha...

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