Premier Lig'de VAR ilk kez devrede!
Son şampiyon Manchester City ile West Ham arasında Londra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bir ilk yaşandı.
İngiltere Premier Lig, bu sene ilk kez VAR'la tanıştı...
Son şampiyon Manchester City ile West Ham arasında Londra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında atılan gol VAR kararıyla iptal edildi.
Hakem Mike Dean, Gabriel Jesus'un ağlara gönderdiği topu VAR'dan gelen uyarıyla iptal etti.
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