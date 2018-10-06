Premier Lig'de Tottenham ve Manu sahnede! iddaa tüyoları...
Tottenham, Cardiff'i ağırlarken, Manchester United ise Newcastle'ı konuk edecek. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa tüyolarına göz atalım...
Tottenham - Cardiff
- Tottenham'da Jan Vertonghen'in 1.5-2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
- Christian Eriksen, Dele Alli ve Mousa Dembele'nin de sakatlıkları sürüyor.
- Cardiff'te ise Aron Gunnarsson'ın milli maç arasından sonra takıma dönmesi bekleniyor.
- Aralarındaki son 7 maçta Cardiff'in galibiyeti bulunmuyor. (2 beraberlik - 5 Tottenham galibiyeti)
Manchester United - Newcastle
- Manchester'da Marcos Rojo, Jesse Lingard ve Ander Herrera sakat.
- Hafta arası oynanan Valencia maçında değerlendirilmeyen Phil Jones, Andreas Pereira ve Diogo Dalot, Newcastle'a karşı ilk 11'de olabilir.
- Ashley Young'ın da iyileştiği ve forma beklediği yazıldı.
- Alexis Sanchez tam bir hayal kırıklığı oldu. Kırmızı forma ile Mart 2018'den beri gol atamadı. (sadece 2 lig golü var)
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