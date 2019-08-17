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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.08.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Premier Lig'de sıcak cumartesi! Tottenham'ın iddaa oranı şaşırttı...

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Premier Lig'de sıcak cumartesi! Tottenham'ın iddaa oranı şaşırttı...

İngiltere Premier Lig'de dev maç, cumartesi günü sıcaklığı oldukça yukarı çekecek! Manchester City ve Tottenham'dan son haberlere, iddaa oranlarına göz atalım...

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM

- Manchester City'de Fernandinho hazır, Agüero'nun durumu maç saati netleşecek.

- Uzun süredir sakat olan Benjamin Mendy ve sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak olan Leroy Sane dışında takımda eksik kalmadı.

- İlk hafta West Ham 5-0 geçildi, Sterling maça damga vuran isim oldu. (hat-trick!)

- Tottenham'da ise Dele Alli ve Ryan Sessegnon sakat, Son Heung-min ile Juan Foyth cezalı.

- Takımla beraber tam bir hafta çalışma yapan yeni transfer Giovani Lo Celso'yu ilk 11'de görebiliriz.

- Geçtiğimiz hafta Aston Villa karşısında 1-0 geri düşmüşlerdi ama 90 dakika sonunda 3-1'le sahadan ayrılmayı başardılar.

Premier Ligde sıcak cumartesi Tottenhamın iddaa oranı şaşırttı...

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Son şampiyon, Sterling’in hat-trick yaptığı maçta gövde gösterisiyle sezona girdi ve West Ham’a 5 attılar. Mourinho’nun Sky Sports yayınında belirttiği gibi Man City hem A hem de B takımı şampiyonluğa oynayabilecek bir takım durumunda. Yeni transfer Cancelo, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Sergio Aguero ilk hafta yedek kulübesindeki isimlerden bazılarıydı. Guardiola’nın prensi olmaya aday Foden’ı da ekleyebiliriz hatta. Tottenham ise soğuk duş etkisiyle ilk haftaya girecekti ki, Eriksen imdada yetişti. 64’te oyuna girdi, 1-0 gerideki takımını 3-1 galibiyete taşıyan hareketliliği sahaya getirdi. Kane de gerekeni yaptı ve 2 gol birden attı. Bu sezonun 3 şampiyon adayından ikisi Etihad’da karşılaşacak. İlk 45 golleri bu maça yakışır.

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Manchester City'nin Tottenham'a attığı en güzel goller! İzleyelim...

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