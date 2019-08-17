Premier Lig'de sıcak cumartesi! Tottenham'ın iddaa oranı şaşırttı...
İngiltere Premier Lig'de dev maç, cumartesi günü sıcaklığı oldukça yukarı çekecek! Manchester City ve Tottenham'dan son haberlere, iddaa oranlarına göz atalım...
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM
- Manchester City'de Fernandinho hazır, Agüero'nun durumu maç saati netleşecek.
- Uzun süredir sakat olan Benjamin Mendy ve sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak olan Leroy Sane dışında takımda eksik kalmadı.
- İlk hafta West Ham 5-0 geçildi, Sterling maça damga vuran isim oldu. (hat-trick!)
- Tottenham'da ise Dele Alli ve Ryan Sessegnon sakat, Son Heung-min ile Juan Foyth cezalı.
- Takımla beraber tam bir hafta çalışma yapan yeni transfer Giovani Lo Celso'yu ilk 11'de görebiliriz.
- Geçtiğimiz hafta Aston Villa karşısında 1-0 geri düşmüşlerdi ama 90 dakika sonunda 3-1'le sahadan ayrılmayı başardılar.
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Son şampiyon, Sterling’in hat-trick yaptığı maçta gövde gösterisiyle sezona girdi ve West Ham’a 5 attılar. Mourinho’nun Sky Sports yayınında belirttiği gibi Man City hem A hem de B takımı şampiyonluğa oynayabilecek bir takım durumunda. Yeni transfer Cancelo, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Sergio Aguero ilk hafta yedek kulübesindeki isimlerden bazılarıydı. Guardiola’nın prensi olmaya aday Foden’ı da ekleyebiliriz hatta. Tottenham ise soğuk duş etkisiyle ilk haftaya girecekti ki, Eriksen imdada yetişti. 64’te oyuna girdi, 1-0 gerideki takımını 3-1 galibiyete taşıyan hareketliliği sahaya getirdi. Kane de gerekeni yaptı ve 2 gol birden attı. Bu sezonun 3 şampiyon adayından ikisi Etihad’da karşılaşacak. İlk 45 golleri bu maça yakışır.
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Manchester City'nin Tottenham'a attığı en güzel goller! İzleyelim...
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