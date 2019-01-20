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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
20.01.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Premier Lig'de 'Pazar' mesaisi! Manchester City ve Tottenham...

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Premier Lig'de 'Pazar' mesaisi! Manchester City ve Tottenham...

Liverpool zorlandı ama hata yapmadı, Manchester City ve Tottenham'ın zirveden uzaklaşmamak için mutlaka kazanmaları gerekiyor. Takım haberlerine ve iddaa oranlarına göz atalım...

Huddersfield - Manchester City

- Etihad'da Liverpool'u 2-1 yendikten sonra şampiyonluk yarışında 'mental' üstünlük kuracağını düşünün Manchester City, 'Kırmızılar'ın Brighton ve Crystal Palace maçlarını zorlanarak geçmesiyle hafif bir hayal kırıklığına uğradı.

- 4 puanlık farkı muhafaza etmek için Huddersfield deplasmanında hata yapmamaları gerekiyor.

- Sol bek Benjamin Mendy henüz iyileşmedi, kaptan Vincent Kompany'nin durumu ise maç saati netleşecek.

- Manchester City son 3 resmi maçta 19 gol attı. Huddersfield ise son 36 resmi maçında 18 gol atabildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 138(1,00h)Huddersfield - Manchester City
    3
    MS2
    1,30
    16214kez oynandı
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Fulham - Tottenham

- Fulham'da yeni transfer Ryan Babel'i kadroda görebiliriz. Beşiktaş'tan sezon başı kadroya katılan Fabri'yi ise 18 Ağustos 2018'den beri kalede göremedik.

- Tottenham'da 3 önemli eksik var! Lucas Moura, Harry Kane ve Moussa Sissoko...

- Hücumun en ilerisinde Fernando Llorente'yi izleyeceğiz. İspanyol golcünün bu sezon Premier Lig'de golü bulunmuyor. Federasyon Kupası'nda ise Tranmere karşısında hat-trick yapmıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 144Fulham - Tottenham
    3
    MS2
    1,55
    35301kez oynandı
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İddaa Tahminleri - 20 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 20 Ocak Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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