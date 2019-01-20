Premier Lig'de 'Pazar' mesaisi! Manchester City ve Tottenham...
Liverpool zorlandı ama hata yapmadı, Manchester City ve Tottenham'ın zirveden uzaklaşmamak için mutlaka kazanmaları gerekiyor. Takım haberlerine ve iddaa oranlarına göz atalım...
Huddersfield - Manchester City
- Etihad'da Liverpool'u 2-1 yendikten sonra şampiyonluk yarışında 'mental' üstünlük kuracağını düşünün Manchester City, 'Kırmızılar'ın Brighton ve Crystal Palace maçlarını zorlanarak geçmesiyle hafif bir hayal kırıklığına uğradı.
- 4 puanlık farkı muhafaza etmek için Huddersfield deplasmanında hata yapmamaları gerekiyor.
- Sol bek Benjamin Mendy henüz iyileşmedi, kaptan Vincent Kompany'nin durumu ise maç saati netleşecek.
- Manchester City son 3 resmi maçta 19 gol attı. Huddersfield ise son 36 resmi maçında 18 gol atabildi.
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Fulham - Tottenham
- Fulham'da yeni transfer Ryan Babel'i kadroda görebiliriz. Beşiktaş'tan sezon başı kadroya katılan Fabri'yi ise 18 Ağustos 2018'den beri kalede göremedik.
- Tottenham'da 3 önemli eksik var! Lucas Moura, Harry Kane ve Moussa Sissoko...
- Hücumun en ilerisinde Fernando Llorente'yi izleyeceğiz. İspanyol golcünün bu sezon Premier Lig'de golü bulunmuyor. Federasyon Kupası'nda ise Tranmere karşısında hat-trick yapmıştı.
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