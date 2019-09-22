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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.09.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Premier Lig'de haftanın kapışması! TEK MAÇ, CANLI İDDAA, CAZİP ORANLAR...

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Premier Lig'de haftanın kapışması! TEK MAÇ, CANLI İDDAA, CAZİP ORANLAR...

Premier Lig’de haftanın kapışması Misli.com’da hem Tek Maç, hem Canlı iddaa oynama imkanı, hem de yeni oyun seçenekleri ve daha da cazip oranlar…

CHELSEA - LIVERPOOL

Geçtiğimiz sezonlara oranla adeta kimlik değiştiren Chelsea bol gollü ve pozisyonlara imza atıyor bu sezon.

Lampard’ın gençlerden kurulu kadrosu son olarak Wolves deplasmanından 5-2 ile galibiyetle döndü fakat Stamford Bridge’te taraftarına henüz galibiyet sevinci yaşatamadı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde de Valencia 1-0 yenilen mavililerde Antonio Rüdiger ve Ruben Loftus-Cheek sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Reece James ile Hudson-Odoi de fit duruma ulaşmadıklarından eksikler arasındalar.

Lampard’ın hafta arası riske etmediği N’Golo Kante’ye forma vermesi bekleniyor.

Ligdeki 5 maçın 5’ini de kazanarak liderlik koltuğuna oturan Liverpool, son olarak Newcastle’ı 3-1 mağlup etmişti ama hafta arası Şampiyonlar Ligi’nde Napoli karşısında 2-0’la kimsenin beklemediği bir yenilgi aldılar.

Ligde 15 gol kaydedip kalesinde 4 gol gören Klopp’un takımında Alisson, Clyne, Keita ve Origi’nin sakatlıkları var. 

İSTATİSTİKLER NELER DİYOR?

- Liverpool ligde 14 maçtır kazanıyor.

- Liverpool’un son 5 lig maçı 2.5 ÜST sonuçlandı.

- Liverpool son 8 lig maçında ilk yarı ve ikinci yarıları önde bitirdi.

- Chelsea evindeki son 11 lig maçında yenilgi almadı.

- Chelsea evindeki son 6 lig maçının 5’inde en az 2 gol buldu.

- Chelsea’nin bu sezon 5 lig maçının 4’ü 3.5 ÜST bitti.

Premier Ligde haftanın kapışması TEK MAÇ, CANLI İDDAA, CAZİP ORANLAR...

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHLERİ NELER?

- Misli.com üyelerinin bu maçta %29’luk bir oranla Liverpool galibiyetine öncelik verdiklerini görmekteyiz.

- Bir diğer popüler tercih ise iki takımın bu maçta 2.5 gol barajını aşacakları yönünde olmuş... Üyelerin %21’lik kesimi kuponlarında 2.5 ÜST seçeneğini bulunduruyorlar. 

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN İLGİNÇ SEÇİMLERİ...

Sezon başında kurulan kadroları, ardından ilk hafta hem de Man Utd’tan 4 yiyen Chelsea’yi izledikten sadece 3-4 hafta sonra Liverpool maçına heyecanla gireceğiz desek kimseyi inandıramazdık.

Lampard ve başta Tammy Abraham olmak üzere genç yetenekler futbol adına bu mutluluğu sağladılar.

Hem çok üretkenler hem de 90 dakika aynı konsantrasyon ve istekle oynuyorlar. Ancak bu maçta Mason Mount, Emerson, Kante gibi oyuncuların sakatlık durumu belirsiz.

Liverpool ise Man City ile puan farkını 5 yapmanın avantajını korumak istiyor. Hafta içinde Napoli deplasmanında 2-0 kaybettiler.

Gollü geçmeye aday maç. Liverpool kazanır ve 2.5 üst olur seçeneği de güzel. Maçın diğer alternatifleri de 1.80 oranla 10.5 korner üst ve 3.5 Kart Üst tercihleri...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Chelsea'nin Liverpool'a attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...

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