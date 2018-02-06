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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Premier Lig'de günün sorusu: Sonu onlar gibi mi olacak?
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Sıradaki Haber: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Futbol
Koray DURKAL
06.02.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Premier Lig'de günün sorusu: Sonu onlar gibi mi olacak?

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Çok değil geçen yılın en iyi teknik direktörüydü Antonio Conte. Chelsea’deki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Şimdilerde ligin en çok tartışılan teknik adamı haline geldi. Hatta futbolcuların onu istemediği bile konuşuluyor. 

İç sahada alınan 3-0’lık Bournemouth yenilgisinin ardından Watford deplasmanından da 4 gollü bir hezimetle ayrılan Chelsea’de gözler bu hafta oynanacak West Bromwich maçına çevrildi. Ancak West Bromwich’i özel kılan pek çok Chelsea teknik direktörünün görevine mal olması. Andre Villas Boas ve Roberto Di Matteo, West Bromwich mağlubiyetleri sonrası Chelsea’deki görevlerinden alınan teknik direktörlerdi. Şimdi Ada’da tek bir soru var: WBA karşısında alınacak bir yenilgi sonrası Conte kovulacak mı?

Topu yönetime attı

Karşılaşma sonrası kadro seçiminde hatalar yaptığını söyleyen Conte, medyada çıkan spekülasyonlar için de kulüpten destek isteyeceğini belirtti. Conte, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü çok kötü oynadık. Takımımı ilk kez kaybetme korkusu içinde gördüm. Burada benim de hatam var. Belki de sahaya en iyi takımı çıkaramadım. Hala işimin başındayım. Her gün kulübüm için yüzde 120 performans ile çalışıyorum. Bu nedenle işimi kaybetme endişem yok. Ancak kulübüm bunu yeterli bulmuyorsa, farklı bir karar alabilir. soruyorsunuz. Yarın Chelsea'nin başında olup olmayacağımı bilmiyorum. Ancak bunun için endişeli değilim. Çünkü her gece yatağıma girdiğimde, elimden gelenin en iyisini yapmış olmanın rahatlığıyla uyuyorum. Geleceğim hakkında son kararı ben değil; kulübüm verecek ve hayat kaldığı yerden devam edecek. Sanırım kulüpten beni desteklediğini gösterecek bir açıklama yapmasını isteyeceğim. Bana güvendiklerini anlatacakları bir açıklama olur. Medyada yaratılan spekülasyonları başka türlü aşamayacağım."

 

 

 

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