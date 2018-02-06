Premier Lig'de günün sorusu: Sonu onlar gibi mi olacak?
Çok değil geçen yılın en iyi teknik direktörüydü Antonio Conte. Chelsea’deki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Şimdilerde ligin en çok tartışılan teknik adamı haline geldi. Hatta futbolcuların onu istemediği bile konuşuluyor.
İç sahada alınan 3-0’lık Bournemouth yenilgisinin ardından Watford deplasmanından da 4 gollü bir hezimetle ayrılan Chelsea’de gözler bu hafta oynanacak West Bromwich maçına çevrildi. Ancak West Bromwich’i özel kılan pek çok Chelsea teknik direktörünün görevine mal olması. Andre Villas Boas ve Roberto Di Matteo, West Bromwich mağlubiyetleri sonrası Chelsea’deki görevlerinden alınan teknik direktörlerdi. Şimdi Ada’da tek bir soru var: WBA karşısında alınacak bir yenilgi sonrası Conte kovulacak mı?
Topu yönetime attı
Karşılaşma sonrası kadro seçiminde hatalar yaptığını söyleyen Conte, medyada çıkan spekülasyonlar için de kulüpten destek isteyeceğini belirtti. Conte, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü çok kötü oynadık. Takımımı ilk kez kaybetme korkusu içinde gördüm. Burada benim de hatam var. Belki de sahaya en iyi takımı çıkaramadım. Hala işimin başındayım. Her gün kulübüm için yüzde 120 performans ile çalışıyorum. Bu nedenle işimi kaybetme endişem yok. Ancak kulübüm bunu yeterli bulmuyorsa, farklı bir karar alabilir. soruyorsunuz. Yarın Chelsea'nin başında olup olmayacağımı bilmiyorum. Ancak bunun için endişeli değilim. Çünkü her gece yatağıma girdiğimde, elimden gelenin en iyisini yapmış olmanın rahatlığıyla uyuyorum. Geleceğim hakkında son kararı ben değil; kulübüm verecek ve hayat kaldığı yerden devam edecek. Sanırım kulüpten beni desteklediğini gösterecek bir açıklama yapmasını isteyeceğim. Bana güvendiklerini anlatacakları bir açıklama olur. Medyada yaratılan spekülasyonları başka türlü aşamayacağım."
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