Premier Lig'de birbirinden çekişmeli maçlar! iddaa'da öne çıkan ise...
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Liverpool ve Chelsea sahaya çıkıyor. Birbirinden çekişmeli maçlar öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
West Ham - Arsenal
- West Ham'da yeni transfer Samir Nasri'nin ilk 11'de olması bekleniyor.
- Fabian Balbuena sakat, Marko Arnautovic'in durumu maç saati netleşecek.
- Arsenal'de sakatlar iyileşti: Mesut Özil, Laurent Kosciely, Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Nacho Monreal ve Konstantinos Mavropanos hazır durumda.
- Son 8 lig maçının 5'ini kazanan West Ham, Arsenal'i kendi evinde 11 maçtır yenemiyor. (8 mağlubiyet - 3 beraberlik)
Brighton - Liverpool
- Brighton'da 4 eksik! Bernardo, Alireza Jahanbakhsh, Jose Izquierdo ve Mathew Ryan sakat.
- Liverpool'da Virgil van Dijk'ın savunma partneri Fabinho olabilir. Dejan Lovren ve Joe Gomez sakat, Joel Matip'in durumu belirsizliğini koruyor.
- Üst üste 9 lig maçını kazandıktan sonra Manchester City deplasmanında mağlup olan Liverpool, Federasyon Kupası'nda da Wolves'a kaybetti ve kupaya üçüncü turda veda etti.
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Chelsea - Newcastle
- Monaco'ya gitmesi beklenen Cesc Fabregas kadroda değil. Ruben Loftus-Cheek sakat, Alvaro Morata şüpheli.
- Stamford Bridge'de Newcastle ile oynadıkları son 6 resmi maçı kazandılar.
- 15. sırada bulunan Newcastle, son 8 lig maçında sadece 4 gol atabildi ve bu 8 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkartabildi.
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