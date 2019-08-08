Premier Lig'de bir maç 9 milyon 400 bin euro

Dünyanın en pahalı liginin 200 maçının değeri ise 1 milyar 884 milyon euro… Premier Lig'in ardından Bundesliga, 1 milyar 160 milyon euroluk yayın hakkıyla ikinci yer alırken, tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin euro… Üçüncü sırada ise 1 milyar 153 milyon euroluk yayın hakkıyla Fransa Ligue 1 var.KPMG Football Benchmark ekibinin analizine göre; bu hafta sonu başlayacak İngiltere Premier Ligi'nde bir maçın yayın hakkı 9 milyon 400 bin euroya satıldı. Dünyanın en pahalı liginin 200 maçının değeri ise 1 milyar 884 milyon euro… Premier Lig'in ardından Bundesliga, 1 milyar 160 milyon euroluk yayın hakkıyla ikinci yer alırken, tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin euro… Üçüncü sırada ise 1 milyar 153 milyon euroluk yayın hakkıyla Fransa Ligue 1 var.



Uzun bir yaz tatilinin ardından futbol sezonu yeniden başlıyor. Futbolseverler, lig maçlarını heyecanla beklerken KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginin yayın hakları ve değerini analiz etti. Araştırmaya göre; 8 milyar 900 milyon euroluk değeriyle dünya pahalı ligi konumundaki Premier Lig'in 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon euroya alıcı buldu. Tek maçın değeri 9 milyon 400 bin euro olurken, Premier Lig'de kalan 180 maç ise ekstra yayın bedeliyle satılıyor.

Bundesliga ve Ligue 1 yanına bile yaklaşamadıPremier Lig'i yayın haklarında Almanya Bundesliga takip ediyor. 4 milyar 200 milyon euro değerinde olan Bundesliga'nın 306 maçlık yayın hakları 1 milyar 160 milyon euroya satıldı. Bundesliga'daki tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin euro… Yayın haklarında üçüncü sırada Fransa Ligue 1 yer aldı. 3 milyar euroluk değeriyle dünyanın en pahalı beşinci ligi olan Fransa Ligue 1'in 380 maçlık yayın hakları 1 milyar 153 milyon euroya alıcı bulurken, tek maçın değeri 3 milyon euro oldu.



İşte Avrupa'nın beş büyük ligin yayın hakları:

LİG TOPLAM MAÇ YAYIN HAKKI DEĞERİ (€) TEK MAÇ DEĞERİ (€)



Premier Lig 200 1 milyar 884 milyon 9 milyon 400 binBundesliga 306 1 milyar 160 milyon 3 milyon 800 binLigue 1 380 1 milyar 153 milyon 3 milyonLa Liga 380 1 milyar 140 milyon 3 milyonSerie A 380 973 milyon 2 milyon 600 bin



İşte Avrupa'nın en değerli beş ligi:



Premier Lig (İngiltere) 8 milyar 900 milyon

La Liga (İspanya) 5 milyar 900 milyon

Serie A (İtalya) 4 milyar 900 milyon

Bundesliga (Almanya) 4 milyar 200 milyon

Ligue 1 (Fransa) 3 milyar

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