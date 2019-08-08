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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.08.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Premier Lig'de bir maç 9 milyon 400 bin euro

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KPMG Football Benchmark'ın analizine göre; bu hafta sonu başlayacak İngiltere Premier Ligi'nde bir maçın yayın hakkı 9 milyon 400 bin euroya satıldı.

Dünyanın en pahalı liginin 200 maçının değeri ise 1 milyar 884 milyon euro… Premier Lig'in ardından Bundesliga, 1 milyar 160 milyon euroluk yayın hakkıyla ikinci yer alırken, tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin euro… Üçüncü sırada ise 1 milyar 153 milyon euroluk yayın hakkıyla Fransa Ligue 1 var.KPMG Football Benchmark ekibinin analizine göre; bu hafta sonu başlayacak İngiltere Premier Ligi'nde bir maçın yayın hakkı 9 milyon 400 bin euroya satıldı. Dünyanın en pahalı liginin 200 maçının değeri ise 1 milyar 884 milyon euro… Premier Lig'in ardından Bundesliga, 1 milyar 160 milyon euroluk yayın hakkıyla ikinci yer alırken, tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin euro… Üçüncü sırada ise 1 milyar 153 milyon euroluk yayın hakkıyla Fransa Ligue 1 var.

Uzun bir yaz tatilinin ardından futbol sezonu yeniden başlıyor. Futbolseverler, lig maçlarını heyecanla beklerken KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginin yayın hakları ve değerini analiz etti. Araştırmaya göre; 8 milyar 900 milyon euroluk değeriyle dünya pahalı ligi konumundaki Premier Lig'in 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon euroya alıcı buldu. Tek maçın değeri 9 milyon 400 bin euro olurken, Premier Lig'de kalan 180 maç ise ekstra yayın bedeliyle satılıyor.

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Bundesliga ve Ligue 1 yanına bile yaklaşamadıPremier Lig'i yayın haklarında Almanya Bundesliga takip ediyor. 4 milyar 200 milyon euro değerinde olan Bundesliga'nın 306 maçlık yayın hakları 1 milyar 160 milyon euroya satıldı. Bundesliga'daki tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin euro… Yayın haklarında üçüncü sırada Fransa Ligue 1 yer aldı. 3 milyar euroluk değeriyle dünyanın en pahalı beşinci ligi olan Fransa Ligue 1'in 380 maçlık yayın hakları 1 milyar 153 milyon euroya alıcı bulurken, tek maçın değeri 3 milyon euro oldu.

İşte Avrupa'nın beş büyük ligin yayın hakları:

LİG TOPLAM MAÇ YAYIN HAKKI DEĞERİ (€) TEK MAÇ DEĞERİ (€)

Premier Lig 200 1 milyar 884 milyon 9 milyon 400 binBundesliga 306 1 milyar 160 milyon 3 milyon 800 binLigue 1 380 1 milyar 153 milyon 3 milyonLa Liga 380 1 milyar 140 milyon 3 milyonSerie A 380 973 milyon 2 milyon 600 bin

İşte Avrupa'nın en değerli beş ligi:

Premier Lig (İngiltere) 8 milyar 900 milyon
La Liga (İspanya) 5 milyar 900 milyon
Serie A (İtalya) 4 milyar 900 milyon
Bundesliga (Almanya) 4 milyar 200 milyon
Ligue 1 (Fransa) 3 milyar

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Premier Ligde bir maç 9 milyon 400 bin euro

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