Premier Lig 'milli maç' arasından DEV bir maçla dönüyor! En popüler iddaa...
'Milli Maç' arası bitti, İngiltere Premier Lig DEV bir maçla dönüyor! Takımlardan son gelişmelere ve en popüler iddaa tercihine göz atalım...
- Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezlerinden Antonio Rudiger'in durumu şüpheli. David Luiz'in savunma partneri Gary Cahill olabilir.
- Premier Lig'de oynadıkları son 15 maçın sadece 1'ini kaybettiler. (10 galibiyet - 4 beraberlik)
- Sezonun ilk 8 haftasında 18 gol buldular ve bu 18 golün 8'inin gol dakikası 75 sonrası olarak kayıtlara geçti.
- Marcos Rojo iyileşmedi, Jesse Lingard'ın da yetişmesi beklenmiyor.
- Maç saati durumu netleşecek isimlerin listesi kalabalık... Ander Herrera, Scott McTominay, Nemanja Matic, Luke Shaw ve Marouane Fellaini belirsiz.
- Sezonun ilk 8 haftasında sadece 1 maçı gol yemeden bitirebildiler ve kalelerinde 14 gol gördüler.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle