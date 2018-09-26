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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
TBF
26.09.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

Potanın Perileri havlu attı

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Potanın Perileri havlu attı

2018 FIBA Dünya Şampiyonası Play-off maçında Fransa'ya 78 - 61 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvaya veda etti.

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmek için eleme karşılaşması oynayan A Milli Kadın Takımımız, Fransa’ya 78-61'lik skorla mağlup oldu. Millilerimiz, bu sonuçla Kadınlar Dünya Şampiyonası’na veda etti.

Santiago Martin Arena’da oynanan mücadeleyi TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yöneticileri de takip etti.

TRT Spor’dan da naklen yayınlanan mücadeleye Ay-yıldızlılarımız, Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Dengede başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fransa, 6-2 önde geçti. İki takımın da hücumda skor bulmakta zorlandığı bölümde Fransa, Gruda ve Miyem ikilisiyle ekili olarak durumu 15-4’e getirdi. Alan savunmasına dönen millilerimiz, hücumda da Quanitra Hollingsworth’un pota altından bulduğu basketlerle skor üretti. İlk periyotu 19-10 geride tamamlayan millilerimiz, ikinci çeyreğin başında rakibinin hızlı hücumlarına engel olamayınca 14.dakikada fark 19 sayıya yükseldi (29-10). Mola alan Ay-yıldızlılarımız, ara sonrasında Tilbe Şenyürek ve Işıl Alben’in sayılarıyla rakibinin serisine son vererek durumu 31-21’e getirdi. Mücadelenin ilk yarısını Fransa, 38-27 önde tamamladı.

Üçüncü periyota iyi başlayan A Milli Kadın Takımımız, Quanitra Hollingsworth ve Bahar Çağlar’ın sayılarıyla 7-0’lık seri yakaladı. (38-34). Mola alan Fransa, ara sonrasında Johannes ile bu periyottaki ilk sayılarını buldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden Tilbe Şenyürek ve Işıl Alben ikilisiyle sayılar bulan Ay-yıldızlılarımız, durumu da 45-42’ye getirdi. Alan savunmasına karşı pota altından kolay basketler kaydeden Fransa, son 10 dakikalık bölüme de 58-47 üstün girdi.

Temponun yükseldiği dakikalarda Tuğçe Canıtez ve Quanitra Hollingsworth ile skor bulan millilerimiz, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Endene Miyem’in hücumdaki etkinliğiyle kontrolü eline alan Fransa, 37.dakikada skoru 70-53’e getirdi. A Milli Kadın Takımımız, mücadeleden 78-61 mağlubiyetle ayrıldı.

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