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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
27.01.2019 - 21:07, Son Güncelleme:

Potadaki derbide Fenerbahçe zaferi

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Potadaki derbide Fenerbahçe zaferi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 68-60 yendi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, Galatasaray 7. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya pota altında Vaughn'un basketleriyle başlayan Fenerbahçe, periyodun ilk 5 dakikasını 13-8 önde tamamladı. Mola dönüşü Jefferson ile 5-0'lık seri yakalayan Galatasaray önce 7. dakikada eşitliği (13-13) sağladı, 8. dakikada ise Grigalauskyte'nin atışıyla öne geçti: 15-13. Fenerbahçe'de Vaughn'un 10 sayı bulduğu çeyreği sarı-kırmızılılar 17-16 üstün kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Esra Ural Topuz'un basketiyle öne geçerek (17-18) başlayan Fenerbahçe, Özge Yavaş ve Plum'ın üçlükleriyle 12. dakikada farkı yeniden 5 sayıya yükseltti: 19-24. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 31-28 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 28-35. Sarı-lacivertliler, Zandalasi'nin 23. dakikada basket faulden bulduğu 3 sayıyla farkı çift hanelere (28-38) taşıdı. Savunma sertliğini arttıran Galatasaray, Fenerbahçe'nin top kayıplarını Abdi ve Şerife Alperi Onar'ın üç sayılık basketleriyle değerlendirerek 26. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 38-39. Galatasaray, aynı dakika içinde Jefferson'un sportmenlik dışı faulden oluşan serbest atışları skora dönüştürmesiyle öne geçti: 40-39. Son periyoda Galatasaray'ın 48-47 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe Ayşe Cora liderliğinde 7-0'lık seri yakalayarak giren Fenerbahçe, 32. dakikada 54-48 üstünlük kurdu. Etkili savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, Plum'ın 36. dakikadaki basketleriyle farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 50-60. Skor üstünlüğünü maçın son bölümünde de koruyan Fenerbahçe, salondan 68-60 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe adına 25 sayı kaydeden Plum olurken, Vaughn 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Kerem Yılmaz

Galatasaray: Işıl Alben 1, Şerife Alperi Onar 8, Abdi 10, Grigalauskyte 9, Macaulay 10, Jefferson 15, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora 9, Zandalasini 5, Verameyenka, Vaughn 19, Plum 25, Tuğçe Canıtez 5, Özge Yavaş 3, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek

1. Periyot: 17-16

Devre: 28-31

3. Periyot: 48-47

Beş faulle çıkan: 36.08 Abdi (Galatasaray)

EFE GÜVEN: KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'ye 68-60 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güven, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki Kadınlar FIBA Avrupa Kupası maçının hazırlıklarına kısa bir aranın ardından başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Efe Güven, maçın son bölümlerinde Fenerbahçe Kadın Basketbol A Takım Menajeri Didem Akın ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili soruya ise, "Söylenecek bir şey yok. Maç içinde öyle gerginlikler oluyor." şeklinde cevap verdi.

Galatasaray oyuncularınan Sinem Ataş ise maça iyi hazırlandıklarını dile getirerek kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

- Garnier: "Zor bir maç oldu"

Fenerbahçe Başantrenörü Valeria Garnier, oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Zor bir maç beklediklerini ve karşılaşmanın böyle geçtiğini ifade eden Garnier, "Galatasaray deplasmanında bu zorluğu bekliyorduk. Oyuncularımla gösterdikleri reaksiyon için gurur duyuyorum. Bu maçları kazanmanız için iyi savunma yapmanız ve ribaundlarda iyi olmanız gerekir. Biz bu iki konuda da iyiydik." diye konuştu.

Ayşe Cora ise derbi maçlarının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ve galibiyetin üstüne koyarak devam edeceklerini aktardı.

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