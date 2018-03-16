Potada zorlu haftanın programı belli oldu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler Basketbol HaberleriPotada zorlu haftanın programı belli oldu!
Basketbol Potada zorlu haftanın programı belli oldu!
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aa-spor
16.03.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Potada zorlu haftanın programı belli oldu!

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Potada zorlu haftanın programı belli oldu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21. hafta mücadeleleriyle devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
15.15 Trabzonspor-Gaziantep Basketbol (Hayri Gür)
17.00 TOFAŞ-Banvit (TOFAŞ)
20.15 Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka (Anadolu Üniversitesi)
18 Mart Pazar:
13.00 Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank (Gazanfer Bilge)
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes (Giresun 19 Eylül)
19.30 Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi (Adana Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Galatasaray-Çukurova Basketbol (Ahmet Cömert)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
18 Mart Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Edip Buran)
16.00 Fenerbahçe-BOTAŞ (Metro Enerji)

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Yarın:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar (Caferağa)
16.00 Karesispor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)
16.00 Yalova Group Belediye-Düzce Belediyespor (Yalova 90. Yıl)
17.00 Ankara DSİ-Petkim Spor (TOBB ETÜ)
17.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-İstanbulspor Beylikdüzü (Ahmet Cömert)
18.00 Afyon Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Türk Telekom (Akhisar Belediye)
18 Mart Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Selçuklu Belediyespor-Antalyaspor (Selçuklu Belediyesi)

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