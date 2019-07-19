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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Potada yepyeni bir Fenerbahçe!

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Potada yepyeni bir Fenerbahçe!

Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımları yeni sezon öncesi farklı çehrelere büründü.

Özellikle Başkan Ali Koç’un ısrarla, “Bütçe daralmasına gitmeyeceğiz” dediği erkek basketbol takımı Başkan Vekili Semih Özsoy, Genel Menajer Maurizio Gherardi ni ve Koç Zeljko Obradovic yönetiminde âdeta çağ atladı. Kadın basketbolda da Başkan Vekili Semih Özsoy ve Kadın Basketbol Takımı Şube Yardımcısı olan Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu liderliğinde yapılan transferlerle Avrupa’da fark yaratacak bir ekip yaratıldı.

Erkek basketbolda yıldız yağmuru...

Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric ve Nicolo Melli NBA’in yolunu tutarken, Eric Green, Barış Hersek, Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev ile yollar ayrıldı. CSKA Moskova’da sözleşme yenilemeyen dünya markası Nando De Colo’nun yanı sıra Leo Westermann ve son olarak Derrick
Williams uygun rakamlara kadroya katılırken, Fenerbahçe altyapısından yetişen Berkay Candan da geçtiğimiz gün yuvaya geri döndü. Geçen sezonun son düzlüğünde üst üste gelen sakatlıklardan dolayı talihsiz bir süreç yaşayan sarı lacivertliler bu defa işi şansa bırakmak istemiyor.

Kadın takımı gücünü korudu

En ciddi adımlar ve değişiklikler ise kadın basketbol şubesinde yaşandı. Bütçesini yüzde 30’a yakın düşüren Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda Orenburg’la Eurocup’ı kazanan 44 yaşındaki İspanyol antrenör Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Dış transferde; Ukrayna
Milli Takımı’nın yıldızı Alina Iagupova, İspanya Milli Takım oyuncusu Anna Cruz ve ABD Milli Takım oyuncusu Elizabeth Williams ile 1’er yıllığına söz kesildi. Olcay Çakır Turgut da yuvaya dönerken, iç transferde Tuğçe, Esra, Ayşe ve Cecilia Zandalasini ile yeniden anlaşmaya varıldı.

KİAH STOKES’TA MÜTHİŞ PAZARLIK

Kadın basketbolda çok önemli bir hamle de Kiah Stokes’un sözleşme yenilemesiyle atıldı. Üstelik Stokes, geçen sezon A Milli Takım’da oynayıp yerli statüsünde forma giyme hakkı kazansaydı, Fenerbahçe ile otomatik uzayacak kontratındaki ücretin yüzde 40’ı altına ikna edilip, uzun bir pazarlık süreci sonrası takımda tutuldu. Bir diğer kritik bilgi ise Kelsey Plum’a dair... F.Bahçe başarılı oyuncuya geçen sezon aldığı ücretin altına bir teklif yaptı. Ancak Plum bunu kabul etmedi. Bu noktada anlaşmaya varılamamasının ardında maddi durumun yanında, oyuncunun full sezon oynamak istememesinin de yattığı öğrenildi

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