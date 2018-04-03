Popescu: "Terim ile G.Saray’ın yeri ancak 1.lik olur"
Galatasaray’ın eski oyuncularından Romanya Futbolu’nun efsanesi Ghorge Popescu Lig Radyo’ya özel açıklamalar yaptı. Halen Romanya Başbakanı’nın spor başdanışmanlığını yapan Popescu, Yetkin Etkin ile Ajans Futbol’da soruları yanıtlarken “Fatih Terim ile G.Saray’ın yeri ancak 1.lik olur” dedi.
Şampiyonlukların sadece derbi galibiyetlerinden geçmediğini bildiren deneyimli futbol adamı; “Şampiyonluk diğer maçları da kazanılarak olunur. Savunması güçlü takımlar hep kazanır. Atak, iyi çalışmasa da iyi savunma seni kurtarır” dedi.
Arda Turan ile ilgili de konuşan Popescu, Barcelona seviyesinin çok yüksek olduğunu, Arda’nın orada beklentileri karşılayamadığını ifade etti. Popescu “Arda, niye G.Saray’a dönmedi, anlayamıyorum!” şeklinde konuştu. (Ligradyo)
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